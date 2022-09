En los medios de comunicación ya no se habla de ellos, pero en España sigue habiendo desahucios, unos 100 al día; a lo largo de la última década, se han ejecutado más de 400.000. “Así es la lógica informativa: lo que es noticia todos los días, deja de ser noticia”, opina al respecto el actor Juan Diego Botto. “Y por eso precisamente sentí que debía contar esta historia”. De esa necesidad surgió En los márgenes, la ficción que supone su debut como director cinematográfico y con la que participa en la Mostra de Venecia fuera de competición. La protagonizan Penélope Cruz y Luis Tosar, y el propio Botto forma parte del reparto.

La película entrecruza las peripecias de tres personajes –un abogado activista, una reponedora de supermercado y una anciana– que avanzan a contrarreloj a sendas situaciones de desgracia económica, y entretanto toca asuntos como la avaricia de los bancos, los beneficios indecentes de las compañías eléctricas, la falta de personal de los servicios sociales y la actividad de los bancos de alimentos.

Lo hace luciendo orgullosa su vocación didáctica y su voluntad de agitar conciencias a través del dramatismo. “Es importante reactivar el debate sobre los desahucios, pero creo que el cine no debe manipular”, afirma Cruz.

“En todo caso, cuando una película está contada con tanta verdad, el público se da cuenta”.

La madrileña, que hace unos días ya presentó L’immensità en el festival –y que el año pasado obtuvo aquí la Copa Volpi a la Mejor Actriz gracias a Madres paralelas (2021)–, es también productora de En los márgenes; de hecho, fue ella quien le sugirió el proyecto a Botto, con quien mantiene una amistad desde que hace más de tres décadas. “Me resultó muy emocionante verlo trabajar desde el otro lado de la cámara, como si lo hubiera estado haciendo toda la vida”.

Fantasmas autobiográficos

Con The eternal daughter, el primero de sus largometrajes que compite en uno de los grandes festivales, la británica Joanna Hogg continúa la exploración autobiográfica iniciada en el extraordinario díptico The souvenir, y para ello vuelve a contar con la colaboración de Tilda Swinton. Mientras contempla a una mujer que decide celebrar el cumpleaños de su anciana madre llevándola de visita al hotel que en el pasado fue su mansión familiar, la película adereza su retrato maternofilial con elementos propios del cine de fantasmas; entretanto, ofrece interesantes reflexiones no solo sobre el dolor duradero que los seres queridos dejan al irse sino también sobre una generación de mujeres, crecidas durante la primera mitad del siglo pasado, que vivieron reprimiendo sus sentimientos y azotadas por los remordimientos y la culpa.