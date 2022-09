La atleta olímpica Ana Peleteiro está radiante en su embarazo. La barriguita le sienta de maravilla, una felicidad sin precedentes que se refleja en su rostro y su permanente sonrisa. El embarazo va viento en popa y así se encarga Ana de retransmitirlo a través de sus redes sociales, donde comparte momentos íntimos como sus primeras ecografías o parte de su relación con el padre de su hija, Benjamín Compaoré.

En esta ocasión, la atleta ha aclarado entre risas que se encuentra en la semana 23 de embarazo, y no en la 24 como ella creía: "Tengo tantas ganas de verla que me he confundido", explicaba tras su visita al médico. Peleteiro explica que se encontraba muy nerviosa antes de entrar en la sala ya que "esta es una de las ecografías más importantes del embarazo".

En esa revisión rutinaria, Ana ha compartido algunos momentos de la ecografía y se ha aventurado a remarcar que la niña, cuyo nombre será Lúa, es igualita a su padre. "Tiene exactamente la misma boca y la misma nariz que Beny", decía emocionada.

Ana y Benjamín se muestran de lo más unidos en la redes sociales. Él ya es padre de tres niñas, mientras que para Ana será su primera hija.