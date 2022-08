Silvester Stallone, que el pasado 6 de julio cumplió 76 años, ha querido aclarar los motivos por los que él y Jennifer Flavin, de 54 años, han puesto fin a su matrimonio. Y no es por la última mascota que compró, un rottweiler llamado Dwight que ha mostrado en sus redes sociales y que a ella no le hizo ninguna gracia, como se ha llegado a especular.

El actor y director ha explicado al portal TMZ que, si bien él y Flavin no estaban de acuerdo con el cuidado del chucho, sobre todo porque él se ausenta mucho de casa por trabajo, esto no ha sido determinante en su ruptura. “No terminamos la relación con un argumento tan trivial. Simplemente hemos ido en diferentes direcciones”. Y añadió: “Tengo el mayor respeto por Jennifer. Siempre la amaré. Es una mujer increíble. Es el ser humano más agradable que he conocido”.

Por su parte, en una declaración a la revista People, Flavin explicó: “Me entristece anunciar que después de 25 años de matrimonio, pedí el divorcio de mi esposo Sylvester Stallone. Si bien ya no estaremos casados, siempre apreciaré más de 30 años de relación que compartimos, y sé que ambos estamos comprometidos con nuestras hermosas hijas. Pido privacidad para nuestra familia mientras avanzamos amigablemente”, añadió la empresaria y modelo.

El pasado 10 de agosto, Falvin publicó una fotografía en sus redes abrazando a las tres hijas que ha tenido con el actor: Sophia, de 25 años, Sistine, de 24 y Scarlet, de 20. “Estas chicas son mi prioridad, nada más importa”, escribía.

Pero por lo visto no todo está siendo tan amistoso como quisieran. Falvin presentó la demanda de divorcio en los juzgados de Palm Spring, donde la familia tiene una casa. En los documentos judiciales a los que ha tenido acceso Page Six afirman que el matrimonio está “irremediablemente roto” y señalan que Flavin solicita que los activos acumulados durante la unión se “distribuyan equitativamente” entre ellos. En su petición, Flavin afirma que su esposo “se ha involucrado en la disipación, el agotamiento y/o el desperdicio intencional de los bienes conyugales”, y como tal, solicita que “sea compensada y reparada al recibir una distribución desigual de los bienes conyugales a su favor”. A su vez exige que se le prohiba a Stallone vender o transferir cualquier activo durante el tiempo que dure el proceso de divorcio.

Así que con todo esto lo de la mascota es una pura anécdota. En este sentido, Sly, como se le conoce popularmente, también ha hablado sobre la decisión de cubrir el tatuaje que lucía en su brazo de su mujer Jennifer y que se hizo hace 14 años con una imagen de su difunto perro Butkus, al que adoraba y falleció en 1981. Sly dijo en TMZ que estaba tratando de restaurar el tatuaje, pero los resultados no fueron satisfactorios así que decidió cubrir la imagen original con un tatuaje de Butkus.

Este es el tercer divorcio para el reconocido actor estadounidense, popular por Rocky. Antes de con Jennifer Flavin, estuvo casado con Sasha Czack entre 1974 y 1985, con quien tuvo dos hijos (Sage y Seargeoh) y la actriz Brigitte Nielsen entre 1985 y 1987.