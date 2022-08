La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, se ha sometido a un test antidrogas tras recibir críticas de la oposición al difundirse un vídeo filtrado por las redes sociales en las que aparece en una fiesta con amigos.

En la grabación aparece la dirigente de Finlandia bailando con diferentes figuras públicas, entre ellas la diputada Ilmari Nurminen, del Partido Socialdemócrata, así como las presentadoras Tinni Wikstrom y Karoliina Tuominen, o la ‘influencer’ Janita Autio.

Marin, que salió enseguida a dar explicaciones, ya señaló que no tiene “nada que esconder”. “No he consumido drogas, así que hacer las pruebas no es un problema. Pero también creo que es bastante especial que se requiera algo como esto”, explicó ante los periodistas este jueves, según ha recogido el diario finlandés ‘Helsingin Sanomat’.

El mismo medio de comunicación avanza que Sanna Marin ha anunciado que ya se ha sometido a la prueba de drogas, de la que se obtendrán resultados dentro de una semana.

Marin defendió que “tiene una vida familiar, una vida laboral” y “tiempo libre” que pasa con los amigos, por lo queque se siente decepcionada por la publicación de este vídeo en las redes sociales. “Lamento que se hayan publicado”, agregó.

La líder del conservador Partido de los Finlandeses, Riikka Purra, y el diputado Mikko Karna, exigieron a Marin que se sometiera a un control de drogas.

“No dejaré que nadie me chantajee, bajo ninguna circunstancia con ningún material”, dijo Marin, reiterando que estaba decepcionada de que el video se haya hecho público. “Tuve tiempo libre y lo pasé con mis amigos y no hice nada ilegal”.

En diciembre, Marin enfrentó fuertes críticas de los medios después de disfrutar de una noche en la ciudad sabiendo que había estado expuesta al coronavirus.