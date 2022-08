Iñaki Urdangarin está viviendo su primer verano fuera de la familia Real. Desde que se conoció la noticia de su separación de la infanta Cristina, el ex duque de Palma no ha dejado de estar en el foco de los medios de comunicación. Ahora disfruta de sus vacaciones junto a Ainhoa Armentia, su nueva pareja pero parece que su verano no está siendo todo lo bueno que se esperaba. En una exclusiva publicada por ‘Diez Minutos’ se ve como Iñaki Urdangarin no está pasando por un buen momento. En las imágenes que ha capturado la revista, sale el ex duque de Palma llorando desconsoladamente en su coche. Urdangarin es un río de lágrimas mientras que Ainhoa Armentia hace lo posible por calmarle. Según apunta la publicación, el exmarido de la infanta aparcó su coche poco antes de llegar al despacho de abogados en el que trabaja Armentia. Ella bajó a su encuentro y nada más montarse en el coche, Urdangarin rompió a llorar mientras le explicaba algo con aspavientos incluidos. La abogada intentaba calmarle de todas las maneras posibles, con abrazos y caricias pero no parecían ser suficientes para Iñaki, que continuó derramando lágrimas durante 20 minutos. Cuando consiguió relajarse un poco, Armentia se despidió para volver al trabajo.