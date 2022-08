La medallista olímpica Ana Peleteiro ha vuelto a ser noticia por una nueva alegría. Hace unos días la triplista gallega anunciaba, a través de sus redes sociales, que está esperando a su primer hijo.

La ribeirense lleva ocho meses de relación con Benjamin Campaoré, con el que comparte el amor por el deporte, y que ya es padre de dos niñas. Una bonita noticia que compartió con sus seguidores con un emotivo vídeo en el que declaraba su amor y su felicidad a los cuatro vientos.

"8 meses más tarde de nuestra “segunda oportunidad” la vida nos sorprende con lo más bonito y con aquello que queremos y deseamos desde el primer día. Vamos a ser papás, de un bebé precios@, que nacerá rodead@ de muchísima gente que lo va a amar y a cuidar" escribía.

Un bebé buscado según ella misma confesaba en su última entrevista en 'El Hormiguero'. "Queríamos pensar en el Europeo, el Mundial... y ya luego después de los Juegos", contaba. "Yo creía que no iba a ser tan rápido", admitió. "Queríamos probar un mes y a ver... Y se dio", contó.

"Me pone cachonda la idea de competir con mi hijo en la grada. Yo compitiendo en París con mi hijo, después de haber ganado una medalla en Tokio y no poder tener a mi familia conmigo por el Covid... Yo solo pienso en recuperarme, y ya no en los Juegos, sino en el Mundial del año que viene. Quiero llegar, pero si no llego, tampoco pasa nada" confesaba al imaginar cómo será el momento de ser madre.

Desde que anunció su embarazo ha ido dando algunas pinceladas sobre cómo se encuentra, cómo se enteró y el momento que está viviendo. A través de un 'preguntas y respuestas' ha querido charlas con sus seguidores.

Uno de ellos ha querido saber cuál será el idioma que la atleta y su pareja escogerán para hablarle al niño y parece que el gallego no es su prioridad.

"Yo le hablaré exclusivamente en castellano, su padre y sus hermanas exclusivamente en francés y en casa, a día de hoy Benjamin y yo hablamos en inglés, por lo tanto también irá mamando un poco" respondía.

"El gallego se lo voy a dejar que lo aprenda cuando esté con mi familia ya que si no considero que serán demasiadas lenguas y se podrá volver un poco loco. Pero no me preocupa poque yo con mis padres hablo exclusivamente gallego entonces será una lengua con la que crecerá y aprenderá de forma natural" terminaba diciendo.

También ha hablado sobre los nombres que le gustaría ponerle y aunque confesó que le encantan los nombres en gallego, es una idea que descarta por la dificultad que puede suponer en Francia (donde reside ahora mismo) pronunciar el nombre.