La emotiva despedida del viudo de Olivia Newton-John

La muerte de Olivia Newton-John ha provocado un tsunami de reacciones de cariño por parte de amigos, compañeros de profesión y admiradores. Su marido, John Easterling, de 70 años, fue quien anunció su fallecimiento a través de las redes el pasado lunes 8 de agosto, a los 72 años, en su rancho de California, con los suyos y tras una larga lucha contra el cáncer, de la que ella hizo bandera. Él fue su gran apoyo desde que comenzaron su historia de amor, allá por 2007. Ahora el viudo se despide de la actriz con una emotiva carta publicada en redes.

“Olivia, el amor que hemos sentido el uno por el otro trascendía nuestro entendimiento. Cada día supimos expresar nuestra gratitud por este amor tan profundo, tan real, tan natural. Nunca tuvimos que trabajar en eso. Ambos estábamos asombrados por este gran misterio y aceptamos la experiencia de nuestro amor en pasado, presente y futuro. La esencia más profunda de Olivia era totalmente sanadora, para ello usaba sus propios medios, como la canción, las palabras, sus caricias”, escribe Easterling en la última publicación de la cuenta de Instagram de Olivia Newton-John. Junto al texto, una foto de la pareja. Ella le abraza por la espalda y ambos sonríen.

En la misiva, Easterling recuerda la gran persona que había detrás de la cantante y actriz. “Era la mujer más valiente que he conocido nunca. Su capacidad para preocuparse de manera genuina por el bienestar de las personas, de la naturaleza y de todas las criaturas, casi eclipsa lo que es humanamente posible. Solo la gracia de Dios me ha permitido compartir esta pasión por ella durante tanto tiempo. Hasta en los momentos más difíciles, ella tenía espíritu, humor, el poder de mover las cosas a la luz”, asegura. “Incluso ahora que su alma se eleva, el dolor y los agujeros de mi corazón se curan con la alegría de su amor”, confiesa. John Easterling no se olvida del cariño recibido, tanto él como la familia de Olivia Newton-John, tras la muerte de la actriz. “Nuestra familia aprecia profundamente el vasto océano de amor y apoyo que ha llegado de vuestra parte”.

Aunque se conocían de antes, la historia de amor entre Olivia Newton-John y John Easterling comienza en 2007. Se casaron un año después, una boda inusual que tuvo lugar en Perú. ¿Por qué ahí? “Mi marido John y yo tomamos unas vacaciones en Perú con algunos amigos en común y nos enamoramos en ese viaje”, confesaba Olivia Newton-John en una entrevista. Ella, con un vestido blanco. Él con un poncho tradicional. “Parece que fue ayer cuando me casé con el hombre de mis sueños”, apuntaba la actriz en su 12º aniversario, cuando compartió con sus seguidores una imagen de la ceremonia.

Además de su viudo, la hija de Olivia, Chloe Lattanzi, de 36 años, también estába muy unida a su madre, de la que ha dicho era su “inspiración” y su “ejemplo a seguir”. Compartían aficiones, como la música y la naturaleza, y se mostraban muy cómplices. Con este sentimiento, Chloe ha exteriorizado su pena compartiendo un vídeo muy especial en sus redes sociales. Junto a las imágenes ha escrito un emotivo mensaje: “Eres mi mamá faro. Mi lugar seguro. El espacio de mi corazón. Ha sido un honor y sigue siéndolo ser tu bebé y tu mejor amiga. Eres un ángel en la tierra y todos los que has tocado han sido bendecidos. Te amo por siempre mi alma de vida, mi maestra, mi mamá”. En el vídeo se las puede ver a madre e hija grabando una canción juntas.

Chloe es hija del primer marido de Olivia Newton-John, Matt Lattanzi, con el que se casó en 1984. Aunque la pareja se separó 11 años más tarde seguían manteniendo una buena relación por su hija en común.