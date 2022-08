Hoy nos fijamos en los posados más comentados del verano (hasta ahora) de nuestros famosos. Y si hay alguien que se merece el trono a juzgar por los encendidos comentarios que ha suscitado en las redes sociales ese no es otro que el extorero Óscar Higares. A sus 51 años, el también modelo y actor madrileño ha emulado otros posados de 2017 y de 2007 y está casi igual. “Para no acabar con la tradición volvemos a hacer la misma foto en el mismo lugar 15 años después. Estepona 2007-2022 el mismo collar eso sí. Más viejo más pellejo. Que la vida siga pasando”, ha escrito junto a las imágenes.

“Mucho mejor ahora” o “Como el vino, mejoras con los años” son algunos elogios de sus seguidores en la red social. Claro que también ha habido detractores que aseguran que ha tirado de Photoshop, a lo que Higares ha respondido con humor: “Que la cirugía hace milagros, el Photoshop, el tinte. ¿Qué cirugía? ¿Qué Photoshop? ¿Qué tinte? Alucino. Me da igual, que cada uno piense lo que quiera pero que no se puede ser tan envidioso. ¡Qué no pasa nada! Que si la gente se cuida envejece un poquito mejor”. Y respecto al collar: “Lleva conmigo 20 años y tiene una historia y seguirá conmigo”, reveló.

De los desnudos del actor Paco León en su Instagram ya estábamos acostumbrados porque ya hemos perdido la cuenta, pero es que este verano, en Menorca, al actor y director de 47 años ha mostrado que está más en forma que nunca luciendo abdominales en un “posado robado” como dice él.

El sevillano, un exhibicionista nato, tiene ganas también de mostrar su próximo trabajo como director, “Raibow”, donde ha trabajador con Dora Postigo, la hija de Bimba Bosé.

También en el mar, entre rocas y como su madre, la peluquera Nuria Redruello, le trajo a este mundo, ha posado el modelo y actor Jon Kortajarena. Y no haremos comentarios sobre su abultada entrepierna, pero el caso es que la sesión de fotos bajo una ducha fría del actor Maxi Iglesias en un hotel de la Costa Brava ha dejado a muchos de sus seguidores con la boca abierta.