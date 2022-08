Disfrutando del verano en su adorada Marbella y ya 'recuperada' del fiestón de tres días de duración con el que celebró la semana pasada su 74 cumpleaños, Carmen Lomana ha sido una de las celebrities que no se ha querido perder el concierto de Raphael en el Festival Starlite.

Siempre espectacular, la socialité acaparó todas las miradas con un elegantísimo vestido asimétrico en color blanco. Un diseño cut out de largo midi, con manga abullonada y caída evasé marcando cintura que ya le hemos visto a otra famosa, Tamara Falcó, con la que por cierto Carmen ha protagonizado un encontronazo que dio mucho que hablar y que la empresaria parece no haber olvidado todavía.

Y es que la leonesa se tomó fatal que la Marquesa de Griñón le 'copiase' un vestido de Zimmermann, que ella lució en la presentación de la marca en Madrid el pasado mes de junio y Tamara llevó semanas después en la boda de su primo Álvaro Castillejo con Cristina Fernández. "Me parece de muy mal gusto. Mira que no hay vestidos en esa firma de ropa que ha tenido que ir a por el mío, que además me encantaba" afirmaba molesta la socialité tras ver a la hija de Isabel Preysler con 'su' vestido.

La cosa no quedó ahí, puesto que días después era la propia Isabel la que se dejaba ver en el Teatro Real con un vestido estampado de la misma firma que ella había comprado poco antes. Tan mal le sentó que la 'Reina de corazones' siguiese los pasos de Tamara 'copiándole' el modelo que incluso mandó a su chica de servicio a la tienda para devolverlo.

Ahora, para nuestra sorpresa, ha sido Lomana quien ha seguido los pasos de la Marquesa de Griñón, luciendo uno de los diseños de la colección que la hermana de Ana Boyer ha diseñado para Pedro del Hierro y que le hemos visto tanto en negro como en blanco, color escogido precisamente por Carmen para asistir al concierto de Raphael.

Sin embargo, Lomana parece no haber 'enterrado el hacha de guerra' con Isabel Presyler y con Tamara y, a pesar de lucir un vestido diseñado por la novia de Íñigo Onieva, no ha podido evitar llamarlas "pesadas" y hacer gestos con la mano de que le han copiado dos veces cuando le hemos preguntado por el asunto.