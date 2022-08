Ana Peleteiro está viviendo su verano más atípico. La de Ribeira, que está esperando a su primer hijo junto a Benjamin Compaoré, está disfrutando de su embarazo y un parón en su trabajo. Aunque no ha abandonado el deporte, sí se ha visto obligada a dejar las pistas hasta que la llegada de su bebé. Lúa nacerá el próximo mes de diciembre, algo que permitirá a la atleta prepararse para los próximos Juegos.

Ella ha hecho un parón en su carrera pero Benjamin continúa entrenando. Su pareja, que también compite en la disciplina de salto, continúa entrenando y esforzándose al máximo para mejorar su marca. Algo que a Ana Peleteiro ha terminado poniéndole "los dientes largos".

La gallega ha acompañado a su chico a uno de sus entrenamientos y verle saltar la ha llevado a hacer una importante reflexión sobre su trabajo.

"He venido al INSEP a ayudar a Beny en el entrenamiento. Hoy le ha tocado técnica y os juro que se me han puesto los dientes largos… Nunca antes me había pasado tan heavy como hoy. Os juro que me ha faltado nada y menos para ponerme a saltar con él" confesaba a sus seguidores a través de las historias de Instagram.

"Este embarazo me está ayudando a apreciar lo mucho que amo mi trabajo y sobre todo, a recuperar mucha motivación que al fin y al cabo con los años se va perdiendo" apuntó.

La atleta tiene puesto el objetivo en París 2024 y, aunque es consciente de que hasta que no se recupere completamente no podrá volver a correr y a saltar, está preparada para dar lo mejor de sí misma a su vuelta. "A día de hoy os juro que estoy con las ganas al 100% y con muchos objetivos y retos por delante", terminaba diciendo.