El cantante Harry Styles, de 28 años, ayudó a un fan a proponerle matrimonio a su novia en un concierto en Lisboa. Un romántico momento que fue capturado en vídeo y se ha hecho viral en TikTok. El intéprete de “As it was” a menudo interactúa con su público durante sus shows. Lo volvió a hacer cuando un fan le preguntó si podía tomar prestado el micrófono para “cantarle dos párrafos” a su novia. “¿Cuánto tiempo han estado juntos, en primer lugar?”, preguntó Styles. “Si esto es cosa de dos semanas, no hay posibilidad de que te pase el micrófono”, bromeó el artista. Después de que el chico dijera que estaban juntos “poco más de un año”, Styles accedió. En ese momento, el joven comenzó a cantar un fragmento del tema de Elvis Presley “Can’t Help Falling in Love”, y la audiencia, incluido Styles, se unieron a él. A continuación, se arrodilló y sacó el anillo. Ella aceptó.