El actor Michal Keaton, de 70 años, es conocido entre otras cosas por interpretar al superhéroe de DC Comics, Batman, en Batman (1989) y su secuela, Batman Returns (1992), y por regresar a la escena de los superhéroes como el villano Vulture en Spider-Man’Homecoming (2017) de Marvel, y a principios de este año, repetir su papel en Morbius, protagonizada por Jared Leto. A pesar de aparecer en ambos universos, la estrella estadounidense ha asegurado en una entrevista en Variety, que no logra ver ninguna de las numerosas películas de la franquicia. “Sé que la gente no cree esto, que nunca he visto una versión completa de ninguna de esas películas [de DC], ninguna película de Marvel, ninguna otra. Y no digo que no las veo porque soy intelectual, ¡créeme! No es por eso. Es solo que hay muy pocas cosas que miro ¡tengo otras cosas que hacer!”, confesó el actor.