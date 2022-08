Hace dos años que los estilismos de Ana Obregón se han reducido a los colores blanco y negro. Tras el fallecimiento de Aless Lequio, estos dos colores son la representación de su luto, un gesto con el que se siente conectada con su hijo.

Aunque el dolor por el fallecimiento de Aless todavía es muy fuerte, la presentadora comienza a resurgir. Está inmersa en un montón de proyecto profesionales que están llenando de color su vida y literalmente.

Ana Obregón se encuentra trabajando para 'Mi otro Jon', la nueva película dirigida por Paco Arango junto a Macarena Gómez, un rodaje muy especial, ya que los beneficios irán destinados a la Fundación Aladina, con el objetivo de ayudar a los niños con cáncer. Un trabajo que la ha llevado a romper con esa simbólica forma de vestir.

"He roto mi luto para este personaje de tu película, querido Paco Arango. Reconozco que me veo extraña vestida de colores después de dos años, pero lo he hecho de corazón por ti y por tu maravillosa película solidaria", ha escrito la bióloga en su Instagram.

Aunque Ana ha vuelto a recuperar las prendas coloridas, parece que se trata de algo momentáneo. A pesar de que su luto se haya interrumpido con el rodaje de la película, en su última entrevista aseguró que se trata de "una transformación".

La actriz no deja de trabajar. Además de esta grabación, está continuando el libro que comenzó a escribir su hijo durante la enfermedad y lo está haciendo a través de reflexiones y vivencias propias.