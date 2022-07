Hace unos meses, la ex tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', Jennifer Lara lanzaba un grito desesperado a través de las redes sociales y la televisión para conseguir recuperar la custodia de su hija de 2 años.

En el año 2019, Jennifer se quedó embarazada, poco después nació su hija y, a los tres meses de nacer, el padre las abandonó. Ella, que lo había dejado todo por él, se vio de repente en la calle junto a su hija. firmó el convenio regulador de visitas de la custodia, un documento que no leyó bien ni entendió a la perfección fiándose de su ex, y ese fue su mayor error.

"Cuando me surge trabajo en Alicante, contrato un abogado para que me explique qué había firmado y porque yo no veía bien a mi hija. Me entero de que si me desplazo fuera de Valladolid, la custodia completa se la quedaba él. Yo nunca llegué a entender eso, nadie me explicó lo que significaba ese párrafo" explicaba por aquel entonces la influencer.

Nada ha mejorado en los últimos meses. De hecho la situación ha ido a peor con el padre de su hija, hasta el punto de que la policía se ha personado en su casa para llevarse a la niña. Un momento durísimo que la ex tronista ha querido compartir en directo con sus más de 400.000 seguidores en un intento desesperado de conseguir ayuda.

En el vídeo se ve como tanto ella como la niña lloran desconsoladas al tener que separarse. La pequeña estalla en gritos al ver como tiene que irse con su padre. Como ella misma ha contado, padre e hija llevaban 14 meses sin verse y es prácticamente un desconocido para ella.

La dureza de las imágenes no deja de crecer cuando Jennifer se derrumba por completo al ver que su hija arranca en el coche que fue a buscarla. Tal es su desesperación que sufre un fuerte ataque de ansiedad que obliga a intervenir a un equipo médico.

El padre de la niña acusa a Jennifer Lara de un delito de sustracción de menores y desobediencia a la autoridad judicial y solicita una inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad por cuatro años. No conforme con eso, y después de haber recuperado la custodia de su hija, su expareja le pide tres años de cárcel.

Jennifer Lara ha lanzado un grito a través de sus redes sociales para recuperar a su hija que, según cuenta, está con una persona que lo único que siente es obsesión por ella y solo pretende hacerle daño.