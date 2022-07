Después de varios días de ausencia en las redes sociales que las alarmas de sus seguidores, Lucía Bárcena ha reaparecido para comunicar la feliz noticia. Después de 40 semanas de embarazo, la influencer ha dado a luz a su primera hija.

"El 14.07.22 llegó el amor más grande a nuestras vidas. 3,420kg de perfección", escribía junto a una tierna fotografía de la pequeña. "Ambas estamos fenomenal. Fue un parto largo y difícil pero también el más bonito del mundo" reconoció.

No ha querido desaprovechar la ocasión para agradecer a sus followers el cariño y la preocupación durante este tiempo. "Gracias por todos los mensajes, siento no haberme pronunciado antes por aquí, estamos exprimiendo al máximo cada segundo de vida junto, los 3. ¡Filipa es una glotona y no nos da tregua!", añadía.

El padre de la pequeña también ha querido presumir de paternidad compartiendo un bonito vídeo en el que se ve a Filipa descansando en una cuna.

Como ellos mismos contaron en su momento, el nombre de Filipa significa "amiga de los caballos", un nombre que parece haber sido idea de su padre. "Adivinad quién eligió el nombre" comentaba Lucía cuando comunicó la noticia a través de sus redes.

Marco Juncadella fue el encargado de ponerle nombre a su bebé. Es conocida su pasión por el mundo de la equitación y la hípica. Un jinete amateur que se encuentra siempre en los primeros puestos de los rankings durante los concursos de salto en los que participa cuando el trabajo se lo permite.