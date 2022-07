Ana Obregón no acostumbra a entrar en polémicas pero está vez lo ha hecho y con un tema que siempre suscita ampollas. La actriz se ha mojado sobre política en su última entrevista para la revista 'Yo Dona'.

La bióloga ha sido muy tajante cuando le han preguntado. "Yo no creo en la política. Lo único que veo es una lucha de egos, una pelea por las sillas, un ring de boxeo", aseguró.

La presentadora considera que los políticos "no han movido un solo dedo" porque el cáncer es "la pandemia silencia". "¿Cómo no me va a indignar que los partidos malversen dinero público cuando hay gente muriéndose de cáncer, como mi hijo?", lamentaba.

"Solo les interesa robar y el escaño". "Cuando todos los partidos, de un lado y de otro, se dedican a robar ese dinero mientras nuestro país atraviesa un momento tremendo, con gente que apenas puede pagar la luz... Ya no puedo tener fe en las siglas. En todo caso, en las personas detrás de esas siglas".

A pesar de sus duras palabras, se ha posicionado de una forma muy clara. Para Ana Obregón Alberto Núñez Feijóo, es el político "más preparado". "Eso lo tengo claro", aseguraba. Unas palabras que han provocado generado un auténtico revuelo en las redes sociales, donde incluso se ha convertido en Trending Topic.