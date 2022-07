“Me ilusiona llegar a esta edad, que no es fácil. Son muchos años ya”, confesaba ayer agradecido Adriano Marques de Magallanes. Nacido en la localidad portuguesa de Melgaço en 1925, el empresario, diplomático y exdiputado del PP celebró en su casa de Redondela, a pie de la ensenada de San Simón, su 97 cumpleaños rodeado de su familia y amigos más cercanos. Entre los asistentes no faltaron el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda –con su padre, José Antonio Rueda, forjó una gran amistad durante su etapa como vicepresidente de la Diputación de Pontevedra–, Miguel Santalices, o la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias.

“Siempre me gustó estar entre amigos, pero mucho más en un día tan especial como este”, reconoció orgulloso Adriano Marques, arropado por sus cinco hijos –José Antonio, María Rita, Alejandro, María del Mar y Adriano– y sus doce nietos durante la celebración, una comida en su residencia de Cesantes, conocida como Finca Alborada. Como persona muy familiar, ese fue el mejor regalo que podía recibir. “Mis hijos y mis nietos es de lo que me siento más orgulloso en esta vida; siempre estuvimos muy unidos y poder celebrar juntos los 97 años me hacía mucha ilusión”, indicó. Aunque a continuación subrayó: “Estoy muy satisfecho de mi vida pero eso no quiere decir que me conforme, así que aún espero seguir celebrando más”, dijo mientras esboza una sonrisa.

La vida de Adriano siempre fue muy intensa. Es como un libro abierto en el que las páginas muestran una existencia cómoda no exenta de angustias. Una de sus mayores penas fue la muerte de una hija en un accidente de tráfico y también en 2011 el fallecimiento de su esposa, Rita Regojo, fundadora de Aldeas Infantiles en Galicia. “Siempre fue un apoyo muy importante y la echo mucho de menos, sobre todo en los actos familiares como este, que era algo que le encantaba”, confiesa.

Pero la vida también ha sido muy generosa con él. En su carrera en la política fue exvicepresidente de la Diputación y senador por el PP, como empresario de éxito fue fundador y presidente de la importante empresa textil Sagres, S.L. Partenón, con sede en Redondela, y como colofón a su destacada trayectoria, hace dos años recibió la Gran Cruz del Orden del Mérito Civil por su trabajo durante más de 50 años como cónsul general de Ecuador en Galicia. “Desde la perspectiva de los años puedo decir que la vida no es nada fácil, las cosas dan muchas vueltas, aunque reconozco que no puedo quejarme porque en mi caso he sido muy afortunado”, afirmó.

De su trayectoria política, una de las cosas de las que se siente más orgulloso es de haber puesto las bases para la creación de la Facultad de Bellas Artes en Pontevedra, ya que el arte y el coleccionismo siempre fue una de sus pasiones. Posee una importante colección de pintura con un centenar de obras de autores gallegos de la talla de Laxeiro, Maside, Colmeiro, Souto, Lugrís, Quesada, Sucasas, Seoane, entre otros. Este patrimonio fue objeto hace años de una bienal en Pontevedra y una exposición en la Casa das Artes de Vigo.

Y otra de sus joyas es una colección de cerámica de Sargadelos con una gran variedad de piezas en las que están representadas todas las épocas de esta histórica firma. Este importante conjunto fue donado hace cuatro años al Concello de Redondela –la que considera su villa de adopción– “como muestra de gratitud a sus ciudadanos por lo bien que se comportaron siempre conmigo, con mi familia y mi empresa”, puntualizó.

La muestra forma parte de una exposición permanente que puede contemplarse en el albergue de peregrinos redondelano, conocido como la Casa da Torre, que curiosamente tiene el mismo nombre que su residencia de Melgaço en la que nació un 10 de julio de 1925, hace ya casi un siglo.