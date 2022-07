Después de abandona su puesto en 'Viva la vida', Irene Rosales ha vuelto a aparecer en los medios de comunicación. Tras meses de silencio, la mujer de Kiko Rivera reaparece en una exclusiva en la revista 'Lecturas' donde ataca a la familia de su marido. Ha concedido una entrevista en la que carga contra su suegra, Isabel Pantoja, y su cuñada, Isa P.

La ex colaboradora es contundente al asegurar que no tiene "relación con nadie" de la familia. "Isabel Pantoja ha dañado psicológicamente a Kiko", asegura de su suegra. "No voy a perdonar que no llame a mis hijas", sentencia.

"Kiko está enfadado con su madre por temas de hace 38 años. Se siente engañado, decepcionado y manipulado" asegura.

También ha tenido palabras para la hermana de su marido. En relación a Isa asegura que "me ha atacado a mí para herir a su hermano". "No entiende que cuando Kiko contó intimidades de ella no me posicioné a su favor. Lo que no voy a hacer es echar más mierda a Kiko", asegura de lo que les ha pasado, para sentenciar: "Ella intenta echar tierra a mi relación con Kiko, yo no me meto en sus relaciones".

"A Isa no le han hecho lo que le han hecho a Kiko. A él le han quitado todo lo de su padre, y le han dejado una deuda de millón y pico" sentencia.