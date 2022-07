Hace un par de semana Ana Peleteiro anunciaba que está embarazada. La medallista olímpica espera a su primer hijo junto al deportista francés Benjamin Compaoré con el que lleva 8 meses de relación. Una feliz noticia ya ha cambiado su vida por completo.

La deportista se ha mostrado de lo más feliz con esta nueva etapa de su vida que según ella misma ha anunciado, no afectará para nada a su carrera profesional. "El embarazo no tendría por qué afectarme, tengo un año y medio para prepararme después de parir. Luego haré recuperación física, pero si durante el embarazo sigo moviéndome, siendo activa, daré a luz en diciembre y me pondré a tope", explicó en su última entrevista en 'El Hormiguero'.

Durante este tiempo ha estado especulando sobre el posible sexo del bebé. De hecho, afirmó que con "un 93% de fiabilidad" creía que se trataría de un niño. La de Ribeira utilizó la técnica del calendario chino para descubrirlo. Una técnica ancestral en la que se emplea una tabla formada por dos ejes: uno vertical con la edad lunar de la madre desde los 18 a los 45 años y uno horizontal en el que aparecen todos los meses del año en referencia al momento de la concepción. El cruce de ambas líneas señala si lo que viene al mundo es un niño (cuadrado azul) o si, por el contrario, nacerá una niña (cuadrado rosa).

Pero parece que todas sus predicciones han fallado. Ana Peleteiro ha compartido en sus redes sociales un emotivo vídeo con el que ha comunicado tanto el sexo como el nombre de su futuro bebé y los resultados del calendario chino han sido erróneos. Su futuro hijo será una niña que se llamará Lúa.

"Y contra todo pronóstico… El bebé que estamos esperando será una una NIÑA. Ni calendario chino, ni intuición, ni meigas ni ná… Esto de dar vida es algo tan especial y mágico que nada ni nadie lo puede controlar. Pero como siempre digo, lo más importante es reírse de uno mismo y dar gracias a Dios de que todo esté yendo tan bien… Estamos muy felices y deseando que pasen los meses para poder verte la carita pequeña" anunciaba la atleta.

"Benjamin Compaoré ya puedes rezar porque una casa con 5 mujeres no va a ser fácil de llevar" apuntaba mencionando a su pareja haciendo alusión a las 3 hijas que ya tiene el deportista.