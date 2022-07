Sigue lejos de las cámaras, pero no deja de ser protagonista allá donde va. Y más en su casa, y con un 'look' tan rompedor. Y es que Carlota Corredera viajó a Vigo, no sólo para estar presente en la boda de dos amigos, que celebraron su enlace en el parador de Baiona este pasado fin de semana. Si no que, la periodista viguesa, con permiso de los novios, se convirtió en uno de los centros de atención en este hermoso escenario del Val Miñor, ya que se encargó de oficiar la unión de David Insúa, también periodista gallego, con su pareja, Alfredo Riesco.

Ataviada de una corona de flores, a lo Frida Khalo, y vestida de rosa, Carlota posteó algunas de las instantáneas de antes, durante y después del evento. View this post on Instagram A post shared by Carlota Corredera (@carlotacorredera) Tras su emotivo discurso como maestra de ceremonias, los recién casados se lo agradecieron públicamente a través de sus redes: "Gracias querida hermana por querernos tan bien y por no dudar en aceptar nuestra petición con toda generosidad y todo tu amor". View this post on Instagram A post shared by Carlota Corredera (@carlotacorredera) La periodista gallega, por su parte, no fue menos y declaró en su perfil que había sido "un honor oficiar vuestra boda y celebrar vuestro amor". Ese momento, lo captó la también comunicadora viguesa Alba Lago, ahora al frente de los Informativos de Telecinco, que fue una de las invitadas al enlace, como así reflejó en su cuenta de Instagram al que subió un vídeo y varias fotos con este texto: "Al final hizo sol, funcionaron los huevos que David Insúa le llevó a Santa Clara. Fue una boda preciosa en Baiona. Qué tarde tan bonita. Cuánto amor. ¡¡Vivan los novios!!" View this post on Instagram A post shared by Alba Lago (@alba_lago) Precisamente con el portador de los huevos a Santa Clara, y uno de los novios, es con el que más relación tienen las comunicadoras viguesas. Y es que David Insúa, ahora reportero del Huffington Post y conductor junto a David Andújar del podcast 'Menudo cuadro', ha desarrollado parte de su trayectoria profesional en Mediaset, donde estrechó lazos con sus dos compañeras y amigas. En concreto, con Corredera trabajó mano a mano para sacar adelante la publicación de su segundo libro ‘Hablemos de nosotras’, en el que la viguesa charla con once personalidades de diferentes ámbitos.