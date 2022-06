Se abre un nuevo e inesperado capítulo en el culebrón entre Ivonne Reyes y Pepe Navarro. Después de años de acusaciones y enfrentamientos televisivos y judiciales, el presentador quiere zanjar de una vez por todas su conflicto con la venezolana y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrar que Alejandro Reyes no es hijo suyo.

A raíz de la última entrevista que el hijo de Ivonne Reyes concedió a la revista 'Lecturas', el periodista no ha querido pasar por alto sus declaraciones y ha intentado ponerse en contacto con el actor a través de una carta en la que le hace una sorprendente oferta.

Un burofax que ha intentado entregar de forma física en diferentes ocasiones desde el pasado 5 de mayo pero que de momento fue rechazado y no ha llegado todavía a las manos del joven.

Ahora, gracias a la exclusiva de 'El programa de Ana Rosa', se ha desvelado el contenido de la carta y cuáles son las propuestas que Pepe ha hecho a Alejandro.

"Estimado Alejandro, te escribo esta carta después de leer tu entrevista y lamento muchas cosas que dices sobre mí..." empieza diciendo.

"Sin ánimo de polemizar contigo, no puedo dejar pasar los ofrecimientos que de forma pública haces en ella, en aras de la verdad que desde hace tanto tiempo persigo y que tú deberías perseguir", dice sobre las palabras de Alejandro. "Afirmas en la entrevista que te harías la pruebas de paternidad en el Instituto Nacional de Toxicología, pero no en un centro privado, ya que no te fías de mí. No quiero que desperdicies tu ofrecimiento".

Según recoge el programa de Telecinco, el periodista "le ofrece hacer tres pruebas de paternidad; una en la clínica que decida Alejandro, una segunda en una clínica que proponga Pepe Navarro y, por último, una tercera en una impuesta por alguien neutral".

También recoge las palabras de Alejandro Reyes en las que afirmaba que no quería ni iba a recibir la herencia de Pepe Navarro y él responde. "Si realmente no la quiere, se ofrece a acudir junto a él para ir a un notario para que el día que él falte no tenga acceso a su patrimonio".