Al margen de los despidos y de las cuentas de resultados de sus empresas, las cuestiones familiares también traen de cabeza al hombre más rico del mundo. La hija transgénero del empresario sudafricano Elon Musk, coincidiendo con su mayoría de edad, presentó en el estado de California, donde reside, una solicitud para cambiar su nombre de acuerdo a su nueva identidad de género. Y con esa cuestión legal también quiere cambiar su apellido. “Ya no vivo con mi padre biológico ni deseo estar relacionado con él de ninguna manera o forma”, afirma, según ha recogido The New York Post.

La petición de un cambio de nombre y un nuevo certificado de nacimiento que refleje su nueva identidad de género como mujer fue presentada ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, en Santa Mónica, el pasado abril, pero no se ha conocido hasta esta semana, después de que algunos informes se hicieran públicos a través de las redes sociales. Antes conocida como Xavier Alexander Musk, quiere pasar a ser Vivian Jenna Wilson. La joven toma así el apellido de su madre, la novelista canadiense Justine Wilson, que estuvo casada con el magnate entre los años 2000 y 2008. Justine ya ha mostrado todo su apoyo a su hija. “Tuve una infancia rara”, me dijo mi hija de 18 años. “No puedo pensar en mí como alguien normal, verme como alguien normal’. Le dije que estaba orgullosa de ella. Estoy orgullosa de mí misma”, ha tuiteado. Quien no se ha pronunciado al respecto es Elon Musk –el pasado domingo, que fue el día del padre en EE UU, escribió en su cuenta de Twitter: “Quiero mucho a todos mis hijos”–. Y aunque no se conoce el motivo de distanciamiento de su hija, son conocidos sus comentarios tránsfobos. En 2020, el jefe de Tesla y de SpaceX tuiteó: “Los pronombres apestan”. Días después volvió a pronunciarse en Twitter, sobre cómo las personas transgénero eligen con qué pronombres quieren ser identificados: “Apoyo absolutamente a los trans, pero todos estos pronombres son una pesadilla estética”. El pasado abril, varios empleados de Twitter expresaron su descontento ante la intención de compra de la red social por parte de Musk acusando al empresario de homófobo y conservador. Entre otros motivos, lo culpaban por haber mostrado públicamente su admiración hacia el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, señalado por la comunidad LGTBIQ+ como una bestia parda por un proyecto de ley que niega la discusión en torno a temas de identidad de género en los centros escolares. Padre de ocho hijos Musk es padre de ocho hijos: seis, fruto de su primer matrimonio con Wilson, a la que conoció cuando iban a la universidad de Queen, en Ontario (Canadá), y dos, de su relación con la artista musical Grimes. El primero de ellos, Nevada Alexander, nació en 2002, dos años después de que el empresario se casara con Wilson, pero murió a las 10 semanas a causa del síndrome de muerte súbita. Musk no habla sobre ello y ha prohibido que le pregunten al respecto. Después, en 2004 y gracias a un tratamiento de fertilidad asistida, nacieron Griffin y Xavier (ahora Vivian), y dos años más tarde, por el mismo procedimiento, los trillizos Saxon, Kai y Damian. Se sabe muy poco acerca de estos chicos, e incluso hay pocas fotos. Tienen 16 años y viven con su madre. Aunque Musk tiene la custodia compartida, su relación con los adolescentes ha sido definida como fría y distante. Desde 2018 hasta 2021, el empresario mantuvo una relación abierta con Grimes, cuyo nombre real es Claire Elise Boucher, una cantante y productora musical canadiense de 34 años con la que tiene dos pequeños: un niño, al que pusieron el impronunciable nombre X Æ A-12, pero a quienes sus padres llaman X; y, recientemente, nació una niña que recibió el nombre de Exa Dark Sideræl, a quien sus padres llaman Y.