María Castro es una amante de su tierra. La viguesa hace alarde de sus orígenes con mucha frecuencia y siempre lleva por bandera su procedencia. En su perfil de Instagram es habitual que comparta todas sus visitas a casa así como sus recuerdos de la infancia en las playas que más le han marcado.

Ahora ha querido compartir con sus seguidores una reflexión que ha hecho con respecto a la educación de sus hijas. La actriz ha publicado en su Instagram un vídeo en el que salen Maia y Olaia en un tierno momento familia y con él ha hablado de una de sus decisiones.

"A Maia no le hable en gallego y luego me pesó no haberlo hecho...así que con Olivia me puse las pilas" escribe en este vídeo en el que se le escucha preguntar a su pequeña "onde está a ovella?".

"Ahora es Maia la que tiene mucho interés en aprender el idioma (ya lo veis)" comenta. Y lo que se ve es como la mayor de sus hija le da un auténtica clase de gallego a su hermana pequeña mientras le pregunta por los animales. "Onde está a galiña? E o porquiño? son algunas de las preguntas con las que Maia alecciona a su hermana.

"A mí se me cae la baba" termina confesando María Castro con este tierno momento de sus dos pequeñas.