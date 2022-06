Ana Peleteiro está viviendo uno de los momentos más felices de su vida. Hace tan sólo unos días anunciaba que está esperando su primer hijo junto al atleta francés Benjamin Compaoré. Una noticia que pillaba por sorpresa a sus seguidores pero también a los futuros padres.

La medallista olímpica ha confesado que estaban buscando el bebé pero que llegó mucho más rápido de lo que se esperaban. Ahora está embarazada de 12 semana y se encuentra a punto de conocer cuál será el sexo de su hijo pero según sus cávalas ya tiene claro el género.

Tras consultar al calendario chino, Ana Peleteiro tiene bastante claro que su hijo será un niño. "Me lo dice mi intuición. Mi prima dijo que, según el calendario chino, por la edad de la madre y el mes de concepción, a mí me sale niño, y me ponía un 93% de fiabilidad". Para confirmar que esta calendario funcionaba, la atleta confesó que rastreó a otras influencers que ya son madres como María Pombo y Laura Escanes. "Con ellas también acertaba".

Utilizar el calendario chino para descubrir cuál será el sexo del bebé es una práctica centenaria que se utiliza en la cultura tradicional china. Para ello se emplea una tabla formada por dos ejes: uno vertical con la edad lunar de la madre desde los 18 a los 45 años y uno horizontal en el que aparecen todos los meses del año en referencia al momento de la concepción. El cruce de ambas líneas señala si lo que viene al mundo es un niño (cuadrado azul) o si, por el contrario, nacerá una niña (cuadrado rosa).

Ana que asegura que será "una madre de toda la vida, de las de pueblo", dará a luz el próximo mes de diciembre. En concreto estima que entorno al 25. Una fecha que ya ha señalado en su calendario y que está esperando con ganas.