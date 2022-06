Junio llega repleto de rock e indie pop internacional a cargo de la propuesta musical de SON Estrella Galicia, que durante este mes tiene prevista una extensa programación de conciertos en ciudades de toda Galicia. De esta forma, el público gallego podrá soltar adrenalina con los directos de Pond (que actúo la pasada noche en Santiago de Compostela), DIIV (hoy, también en Santiago), Bandalos Chinos (Ourense y A Coruña, 9 y 10 de junio) y Death Valley Girls (Vigo, 24 de junio). Las entradas para todos estos conciertos ya se pueden adquirir a través de la web del proyecto musical cervecero, www.estrellagalicia.es/son.

Formada en Australia por Nick Allbrook, Jay Watson y Joy Ryan, la banda Pond lanzó su primera referencia discográfica en 2009 alrededor del pop y el rock psicodélico.

Hoy, la misma sala Capitol de Santiago cambia de tercio con el torbellino que provoca DIIV allí donde para. Formada en 2011 en Brooklyn, Nueva York, la formación de Zachary Cole Smith, Andrew Bailey, Colin Caulfield y Ben Newman debutó solo un año después con su celebrado primer álbum de estudio, Oshin. Les siguieron Is There Is Are (2016) y Deceiver (2019), trabajos que les han consagrado con un sonido característico que va del dream pop al grunge con toques psicodélicos. Una combinación perfecta entre frescura y baile que asegura un extenso espectáculo que mezcla clásicos, canciones instrumentales y algún que otro cover.

Cierra esta semana con una sesión doble una de las grandes sensaciones del otro lado del charco: Bandalos Chinos. Los argentinos mostrarán de qué es capaz su indie pop el jueves 9 de junio en el Café Pop & Torgal de Ourense y el viernes 10 en Garufa Club de A Coruña. Formada en Beccar, al norte de Buenos Aires, en 2011, la de Bandalos Chinos es la historia de una de las bandas argentinas más relevantes de la actualidad desde que en 2018 se ganaran el reconocimiento internacional a través de primer disco, Bach. Le siguieron el grandilocuente Paranoia Pop (2019), el álbum de rarezas y demos Feliz Navibach (2021) y el reciente El Big Blue (2022), que vio la luz hace pocas semanas.

Este recorrido musical de junio en Galicia cerrará el viernes día 24 en La Iguana Club de Vigo con Death Valley Girls. Su propuesta nos recuerda mucho al sonido de los 60. Podríamos definir al cuarteto como girl garage band, tendencia que marca el girl power en toda la extensión de la palabra, con letras y fuerza en la interpretación de las canciones que marcan una expresión de rebelión.

Este concierto está enmarcado dentro de la iniciativa de impacto positivo que SON Estrella Galicia ha puesto en marcha junto a Liight, startup que busca motivar a las personas a ser más sostenibles en su día a día a través de la tecnología y la gamificación.Los asistentes podrán descargarse la app para participar en retos y desafíos que premiarán a las personas más comprometidas.