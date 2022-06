"Mejor juntos". Con estas sencillas palabras y una preciosa imagen de Ezequiel Garay y ella mirádose sonrientes a punto de besarse, Tamara Gorro anunciaba este fin de semana a través de sus redes sociales la mejor de las noticias: Casi seis meses después de su separación, la pareja ha decidido darle una segunda oportunidad a su amor.

Poco después, y demostrando su cariño por su 'familia virtual' - que crece a pasos agigantados y que ya cuenta con 2 millones de miembros en Instagram - la influencer publicaba varios stories con sus primeras palabras sobre su reconciliación: "Las segundas oportunidades dicen que no son buenas, yo voy a retar. Si la cosa sale bien, adelante, si la cosa sale mal, no pasa nada". "Ahora lo que queda es que mi cabeza se arregle, que me recupere cien por cien. Estoy en una nueva etapa que tengo ilusión, ganas, estamos contentos y felices"."Si sale bien, fenomenal, si sale mal, no pasa nada, habrá que continuar, pero... ¡va a salir genial!" apuntaba con una gran sonrisa.

Y ahora vemos por fin las primeras imágenes de Tamara y Ezequiel de la mano, felices y derrochando amor y complicidad en esta nueva e ilusionante oportunidad a su amor. Radiante con un escotado vestido negro y un llamativo maxi collar en color rojo la influencer nos ha atendido de lo más sonriente mientras el exfutbolista, muy tímido, ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano ante las bromas de su mujer: "Míralo que listo, mira como disimula. ¡Qué listo eres!".

"Es lo que dije a mi familia virtual en redes sociales y ya está, qué vamos a por todas" ha apuntado con una sonrisa, confesando que espera "por la cuenta que nos trae" que esta segunda oportunidad salga bien.

Una segunda oportunidad que afrontan con todas las ganas del mundo, aunque Tamara reconoce que ahora la "prioridad" es volver a estar bien y recuperarse de la depresión que padece desde hace algún tiempo para volver a ser la de siempre: "Ya estaría todo, es como la obra de la casa que termina y ya está". "Yo me encuentro mejor. Lo mío son subidas y bajadas, pero tengo que decir que llevo unos días excelentes" revela.

A su lado, mirándola con ternura infinita, Garay que, asegurando que "ella es la protagonista" en su reconciliación confiesa que está "muy contento y muy feliz".