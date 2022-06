No erraba el refranero popular cuando decía que "las desgracias nunca vienen solas", que se lo digan a Shakira y a Piqué, que llevan un año bastante movido en cuanto a polémicas se refiere, y que encaran el ecuador del 2022 con la confirmación de su separación.

El anuncio de su ruptura es la gota que ha colmado el vaso de los escándalos, y es que ni el uno ni la otra han podido dormir tranquilos en el último año con la cantidad de acusaciones que han ido saliendo a la luz: ella investigada por Hacienda, él salpicado por el escándalo de la Supercopa, entre otros asuntos.

Recuperamos las principales "piedras en el camino" de Shakira y Piqué en este 2022:

Shakira a juicio por defraudar a Hacienda

La cantante colombiana llevaba años en el punto de mira de Hacienda, y es que se sospechaba que podría haber defraudado unos 14 millones de euros a la Agencia Tributaria entre los años 2012 y 2014.

Finalmente, el mes pasado se daba a conocer que la Audiencia de Barcelona avalaba la decisión del juez que dio por finalizado el proceso de investigación concluyendo que "había indicios suficientes" para continuar el proceso por la comisión del supuesto delito contra la Hacienda Pública.

En este tipo de asuntos, es muy posible que antes de que celebre el juicio se intente llegar a un acuerdo para que se dicte una sentencia de conformidad, que reduciría considerablemente la pena.

Un dato a su favor: ya ha depositado el montante de la deuda con Hacienda, es decir los 14,5 millones y ha regularizado su situación ante la Agencia Tributaria.

La polémica de la Supercopa

Ha sido el escándalo de las últimas semanas. Gerard Piqué y Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol , se aliaron para llevarse la Supercopa de España a Arabia Saudí, pactando llevarse una comisión millonaria para Kosmos -empresa del futbolista-.

En concreto, el contrato que la Federación Española de Fútbol firmó con una compañía asiática, encargada de organizar eventos deportivos, garantizó 24 millones a la empresa del central del Barça, y unos 40 millones de euros por cada edición que se celebrase en Arabia para la RFEF.

Un escándalo que se completó con la filtración, por parte del periódico 'El Confidencial', de algunas de las conversaciones entre Piqué y Rubiales que dejaban a ambos en muy mala situación: "A ver, Rubi, si es un tema de dinero, si ellos (el Real Madrid) por 8 irían, hostia tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça... a los otros se les paga 2 y 1... son 19, y os quedáis la Federación seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos... le decimos que si no, el Madrid no va... y le sacamos un palo más o dos palos más...", fue la respuesta del central culé cuando Rubiales le comentó que el Madrid no aceptaría jugar fuera de España por menos de ocho millones.

El 15 de septiembre de 2019, Rubiales felicitó a Piqué y le informó que el acuerdo para llevar la Supercopa a Arabia era "firme". "Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto es firme el acuerdo con Arabia Saudí", comentaba el presidente de la RFEF en otro audio filtrado.

En estos momentos la situación está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción.

"Me la tienes que hacer, Rubi"

Tampoco ha sido un muy buen año a nivel profesional para el futbolista del Barça. A finales de abril, de nuevo el diario "El Confidencial" fue el responsable de sacar a la luz nuevos mensajes entre Piqué y Rubiales, en los que el primero le pedía al Presidente de la Federación que le consiguiese ir a los Juegos Olímpicos de Tokio celebrados en el verano de 2021.

“Qué pasa, Rubi, ¿cómo estás? Estoy aquí en Bahamas y acabo de ver el partido de la sub-21 contra Polonia, ¡qué partidazo, hostia! Mira que la tenían difícil, ¿eh? ¡Dios! Cómo se han clasificado para los Juegos Olímpicos… Esta me la tienes que hacer, eh, Rubi, me la tienes que conseguir, hostia. Me hace una ilusión que te cagas jugar los Juegos Olímpicos. Y la tenemos que mantener muy en secreto, tío”, le escribía Piqué a Rubiales, a lo que este contestaba: "Por supuesto, hay que mantenerlo en secreto y el míster [de la Fuente], si él confía, quiere y tira palante, yo encantadísimo. Yo encantado de echar una mano ahí”.

En ese momento, Piqué tenía ya 32 años, y en el fútbol olímpico la norma solo permite que cada país convoque a un máximo de tres jugadores mayores de 23 años para completar la plantilla. Finalmente Piqué no llego a ser convocado.

Además, se puede decir que ha sido un año en blanco para el Barça, que se ha quedado muy lejos del Real Madrid como campeón de liga; ha sido eliminado de la Champions en fase de grupos; ha sido eliminado de la Europa League por el Eintracht de Frankfurt y por el Athletic en la Copa del Rey.

Su proyecto con Ibai se queda sin el titulo

Su equipo en el League of Legend no termina de tocar techo. Durante la liga de primavera, Koi -el equipo de Piqué y de Ibai- quedó en tercer lugar en la clasificación, por detrás del Barça ESPORTS.

En la liga de verano -que se está jugando ahora mismo- todavía no hay nada decidido, pero los dos partidos jugados por el equipo de Piqué han resultado desfavorables para KOI y ahora mismo van de últimos en la clasificación.

Rumores de infidelidad

Tras 12 años de relación y dos hijos en común, la pareja confirmaba este fin de semana que se separan definitivamente. Pero lejos de llevar a cabo una discreta ruptura, el escándalo ha vuelto a salpicar a la ya ex-pareja y los titulares, noticia y rumores sobre las causa de la separación se suceden en un minuto a minuto.

En un primer momento se rumoreó que Piqué había sido infiel a la cantante con la madre de uno de sus compañeros de equipo, Pablo Gavi, aunque luego todo se quedó en un rumor; posteriormente se comentó que Shakira lo había pillado con otra mujer en la cama; y finalmente ahora varios medios apuntan a que él le habría sido infiel a la colombiana con una joven rubia de 22 años.

Tras el revuelo formado, la cantante se veía obligada a emitir un escueto comunicado en el que confirmaba la separación y pedía discreción.