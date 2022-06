El actor Johnny Depp ganó el juicio por difamación contra su exmujer, Amber Heard, aunque el jurado popular también consideró responsable de difamar a la actriz en una ocasión. Compuesto por cinco hombres y dos mujeres, determinó por unanimidad que tres frases escritas por Heard en una columna de opinión publicada en 2018 en el diario “The Washington Post” eran falsas, difamatorias y fueron escritas con mala intención, a pesar de que no mencionaban explícitamente a Depp. Heard, que mantuvo la compostura mientras se leía el veredicto, publicó luego un comunicado en el que asumía la derrota y decía estar “decepcionada” y “desconsolada”.

“La decepción que siento hoy es indescriptible”, empieza su comunicado difundido por redes sociales. Continúa así, con un tono de decepción, lamentando que las “evidencias” presentadas no hayan sido suficientes para “hacer frente a la influencia que tiene”. “Es un retraso en el tiempo hacia cuando las mujeres eran avergonzadas públicamente por denunciar”. Y no ha faltado el comentario referente a la no-presencia del actor en el veredicto: “Ha ganado en el Reino Unido”. “Estoy triste de haber perdido este caso. Pero estoy más triste de haber perdido el derecho que tenía como americana de hablar con libertad”, concluye. Además, a través de su abogada, Elaine Bredehoft, anunció que recurrirá la sentencia y que no tiene dinero para pagar la indemnización.

Tras seis semanas de proceso, los siete miembros del jurado popular alcanzaron sus veredictos, unos que representan una victoria contundente para el protagonista de la saga de “Piratas del Caribe” y solo parcial para la actriz de “Aquaman”.

Depp, de 58 años, demandó a Heard, de 36, después de que ella publicara el artículo en The Washington Post. El actor asegura que el impacto del escrito fue “devastador” para su carrera y su reputación y pidió 50 millones de dólares. El jurado ha estado de acuerdo con él al considerar que las tres afirmaciones a examen en este juicio fueron falsas, difamaron al actor y se realizaron con malicia. Sin llegar a la cifra que pedía el actor, han considerado que Heard debe pagar 10 millones de dólares en forma de compensación y cinco más como castigo.

En el caso de Heard, que respondió con otra demanda por difamación por tres declaraciones que un abogado de Depp hizo a los medios en los que tildó las acusaciones de la actriz de “falsedades”, el jurado solo ha considerado al actor responsable de difamación por una de esas frases de su letrado. Han impuesto una multa compensatoria de dos millones de dólares, muy lejos de los 100 que pedía Heard.

Por su parte, Depp afirmó en otro comunicado vía Instagram que “después de seis años, el jurado me ha devuelto la vida”. “Hace seis años, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mis seres más cercanos y también la vida de las personas que durante muchos, muchos años nos han apoyado y creído en nosotros cambió para siempre. Todo en un abrir y cerrar de ojos”, apunta.

“Se me imputaron denuncias falsas, gravísimas y criminales a través de los medios de comunicación, lo que desencadenó un aluvión interminable de contenidos de odio, aunque nunca se me imputaron cargos. Ya había dado la vuelta al mundo dos veces en un nanosegundo y tuvo un impacto sísmico en mi vida y mi carrera. Seis años después, el jurado me ha devuelto la vida”.

“Desde el principio, el objetivo de presentar este caso fue revelar la verdad, independientemente del resultado. Decir la verdad era algo que le debía a mis hijos ya todos los que se han mantenido firmes en su apoyo hacia mí. Me siento en paz sabiendo que lo he logrado en familia”, insiste, agradeciendo el apoyo y confiando en haber servido de ejemplo para personas en su misma situación. “Lo mejor está por venir y finalmente ha comenzado un nuevo capítulo”.