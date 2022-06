Volcada en sus estudios de interpretación para cumplir su sueño de triunfar como actriz, Carla Vigo ha estado en los últimos meses alejada del foco mediático y apenas se ha dejado ver en ninguno de los photocalls a los que solía asistir tras su debut en 'Yerma' al lado de Rafael Amargo.

Abandonando su 'retiro' voluntario, la sobrina de la Reina Letizia ha asistido en Madrid al estreno de la última película de Chus Gutiérrez, 'Sin tí no puedo' y, más cómoda ante las cámaras que nunca nos ha contado cómo es su tía en las distancias cortas: "Es como cualquier otra persona" confiesa, confirmando que la monarca le da muchos consejos para triunfar como actriz de los que, tímida, prefiere no entrar en detalles.

"Hablamos de vez en cuando" apunta, admitiendo que le haría "mucha ilusión" que Doña Letizia fuese a verla al teatro este verano (estará con 'Yerma' en Madrid durante varias semanas) aunque sabe lo complicado que es teniendo en cuenta la discreción de la monarca: "Si no puede venir tampoco pasa nada" añade, reconociendo que no se ven tan a menudo como le gustaría y que su tía todavía no conoce a su novio Álvaro, con el que lleva casi un año de relación. "

Acerca de su relación con la Princesa Leonor, pocos detalles, aunque sí deja claro que "sé que está fuera y que está bien". "Sí tenemos contacto, pero como ahora está allí estudiando no la veo mucho" reconoce.

"Estoy desconectada de las noticias de la Familia Real. Se me hace raro verles en las noticias" revela, evitando pronunciarse sobre el regreso del Rey Juan Carlos a España, del que confiesa que se enteró "por las redes sociales".