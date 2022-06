Olaia Maneiro, harta de sufrir el acoso de los 'haters', ha dicho basta. La integrante de Tanxugueiras decidió cerrar sus redes sociales a raíz de los constantes mensajes de odio que recibía en su perfil personal.

Antes de ella, han sido muchos y muchas los que han tomado la misma determinación, algunos para nunca volver, y otros para tomarse un descanso y regresar con más fuerza. No siempre los motivos están basados en el acoso al que se ven sometidos estos personajes públicos que desestabilizarían a cualquiera, por la dureza de las mofas, insultos y malas palabras que reciben. En este repaso, la mayoría de los descansos o abandonos definitivos de los rostros populares que tomaron el mismo camino que Olaia Maneiro se basaron en esos ataques, pero hay otros motivos como el cansancio, la ansiedad, o incluso la estrategia publicitaria.

CHANEL

Fue adversaria de Olaia Maneiro, del trío de pandereteiras gallegas, en el Benidorm Fest. Precisamente, la controversia generada entre los seguidores de Tanxugueiras y Rigoberta Bandini con respecto a las discutidas formas del certamen para elegir al representante español en Eurovisión encendió las redes, donde muchos 'haters' volcaron su indignación y mal perder, a través de descalificaciones, insultos y malos modos hacia la ganadora del festival alicantino. Chanel Terrero decidía entonces borrar su cuenta de Twitter por el odio recibido: "Estamos hablando de algo muy serio como la salud mental. Esto no nos viene bien a nadie". La artista añadía que "detrás de una pantalla, detrás de una canción, de un vestuario, de una puesta en escena hay personas y tenemos sentimientos, hay que tener cuidado con la salud mental y emocional" sentenciaba.

Pero la tercera clasificada en el festival continental de la canción volvía poco después a reabrir su perfil, donde ahora, y tras su gran logro en Turín, ha multiplicado por mil el apoyo y el cariño.

MÀXIM HUERTA

Coincidió con Olaia Maneiro en enero de este año, ya que fue uno de los presentadores del Benidorm Fest, certamen para elegir al representante de España en Eurovisión, donde Tanxugueiras dieron la campanada, a pesar de no alzarse con el triunfo, que fue para Chanel. El que fuera Ministro de Cultura y Deporte, el escritor Màxim Huerta recibía, en diciembre del año pasado, la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III junto a otros 22 exministros del Gobierno de España. Esta condecoración al periodista, y titular de esa cartera en 2018 durante tan solo una semana, provocó una oleada de comentarios y reacciones, con mofas e insultos de infinidad de usuarios de las redes sociales. Pocas horas después de lo acontecido, el presentador tomaba la drástica decisión de cerrar su cuenta personal de Twitter. "Me borré de Twitter. Basta con Instagram y Facebook. No puedo borrarme de la vida real. Porque esa vida sí me gusta. La mía, la que me rodea: mi familia, mi novio, mis amigos, mis libros, mi trabajo, mis compañeros, mi pueblo...", feed que publicaba el escritor en su cuenta de Instagram.

El escritor sigue de alguna manera en la red social del pájaro azul, con @infoMaximHuerta, aunque se trata de una "cuenta no gestionada por el autor", que se define como "Perfil oficial de las novelas de Máximo Huerta" .

ANDRÉS CALAMARO

Lo mismo ocurre con el cantante argentino cuya presencia en Twitter se limita a la promoción de su producción, @calamarooficial, en la que se obvia cualquier comentario opinativo o de otra índole. Calamaro cerró en dos ocasiones su perfil del pajarito, red social a la que citó como "coro de subnormales generadores de concepto light".

Sin embargo, parece que el exlíder de Los Rodríguez realmente nunca se fue. El periodista Jorge Decarlini descubrió hace unos meses su púlpito secreto desde el que se oculta en redes sociales. Fue cuando este escritor creó un hilo sobre el tema Paloma, uno de los 'hits' del autor argentino. Entre los mensajes de respuesta que obtuvo, hubo uno que destapó la infiltración de Calamaro. El usuario en cuestión explicaba la parte más misteriosa de la cancion, hablando en primera persona y con datos que solo podría conocer el creador de la letra.

Su cuenta, @Galimbe64457296, lleva el avatar de 'DJ Marvin Lee' que ilustra con una foto del actor estadounidense (Lee Marvin) reconocido, entre otras producciones, por la película bélica "Los doce del Patíbulo". Madridista y taurófilo confeso, uno de sus últimos tuits aludía a la recientemente lograda Liga de Campeones por el club de sus amores.

Hoy mas que nunca ...



Hala Madrid! pic.twitter.com/OQZhYH7ALj — DJ Marvin Lee (@Galimbe64457296) 29 de mayo de 2022

"Cancelado" es el comentario fijado por Andrés Calamaro en esta supuesta cuenta escondida creada en enero de 2021 y que, de momento, tiene algo más de nueve mil seguidores.

BRAIS MÉNDEZ

El jugador del Celta cerró su cuenta en Twitter hace tres años. Por aquel entonces, algunos aficionados lo interpretaron como una reacción a las críticas que el jugador había recibido esos días. En principio, y según fuentes de su entorno, Brais Méndez habría tomado esta decisión por una cuestión de prioridades y de gustos. Prefería Instagram. Pero la posibilidad de que estuviese dolido por el comportamiento de un sector de la hinchada generaba una oleada de solidaridad con el joven en esa red social.

😔Me da pena que uno de los nuestros, canterano, pontevedrés, gallego, que es del Celta desde que nació, que ha jugado con la Selección Española absoluta (con gol incluido), haya cerrado su cuenta de Twitter. Si se quiere criticar, siempre CON RESPETO, sin insultos.#ÁnimoBrais pic.twitter.com/wX2PZCo96w — AFOUTEZA E CORAZÓN (@AfoutezaRCCelta) 4 de octubre de 2019

Las causas que los usuarios esgrimían para mostrale su apoyo no iban tan desencaminadas. Y es que hace unos meses, en un entrevista concedida a un medio de tirada nacional, el internacional español confirmaba que esa cancelación de su cuenta fue a raíz de los comentarios de los 'haters': "Detrás de la pantalla la gente tiene la libertad de poner lo que quiera, obviamente, pero creo que llega un punto en que se pasan. Y ya no por mí, sino por mi familia, no me hacía ningún bien y decidí retirarme de ese mundo", confirmaba.

EL RUBIUS

Cayó como una bomba, pero sobre todo fue paradójico que el 'youtuber' con más seguidores (40,4 millones) en España dejase esta plataforma audiovisual. Cuando tomó esa decisión eran 30 millones las personas que le seguían en YouTube (también era líder en seguidores). Rubén Doblas, 'El Rubius', paró su actividad hace ahora cuatro años por ansiedad, algo que anunciaba él mismo en su canal: “Me voy a dar un tiempo”. La razón que ha dado es que “cada vez me pongo más nervioso y cada vez me cuesta más respirar. Me dan como bajones después de los directos, notaba que me desmayaba", explicaba. Este video tuvo en solo 24 horas cuatro millones de reproducciones. A día de hoy ya alcanza los 13 millones y medio.

Tras ocho meses de ausencia, el creador de contenidos que se había volcado en Twitch, volvía a reabrir su canal, algo que anunciaba con un vídeo-sketch en el que incluyó una interacción con Alexa.

¿Quién es tu 'youtuber' favorito?", le preguntaba en la grabación al aparato de servicio de voz de Amazon. "El Rubius", respondía Alexa, algo que provocó su emoción y que le sirvió para anunciar su vuelta definitiva.

MALÚ

El 1 de septiembre de 2017, la cantante vaciaba totalmente de fotos su cuenta de Instagram. Todos los diarios digitales y medios especializados anunciaban que la artista andaluza había decidido cerrar su cuenta. "Sus 700.000 seguidores se han despertado con su cuenta vacía. Cero publicaciones. ¿Qué ha pasado?", se preguntaban. Pronto se desvelaría el motivo. Se trataba de una estrategia de marketing para el lanzamiento de su nuevo disco, una 'jugada' que había copiado a Taylor Swift, quien días antes había borrado todas sus fotos de sus redes sociales para anunciar por todo lo alto el lanzamiento de su nuevo disco, 'Reputation'. En el caso de la que fuera coach de "La Voz", tardó unas horas en volver a subir sus instantáneas, anunciando la portada de su nuevo disco, 'Invisible'.

ALEXANDRA PEREIRA

La influencer viguesa sufrió un verdadero calvario que no se centró en ninguna red social al uso, pero sí en un soporte con las mismas reglas que cualquier cajón de opiniones púbico. Fue en el foro de la revista Vogue, referencia de la moda, donde hace cuatro años la bloguera, más conocida por su alter ego Lovely Pepa, iniciaba una cruzada contra la publicación, tras sufrir una persecución sistemática.

"El vídeo de hoy probablemente sea el más duro que he publicado y publicaré por aquí jamás". Así arrancaba Alexandra Pereira en un vídeo de treinta minutos en el que revelaba no solo haber sido víctima de acoso escolar cuando era adolescente sino también sufrir la persecución sistemática en los foros de la edición digital de esta revista de moda.

"He tomado la decisión de abrirme en cuerpo y alma para compartir algo que me daba vergüenza, de lo que me daba miedo hablar", explicaba Lovely Pepa en la descripción del vídeo publicado en su canal de Youtube. "Creo que es el momento de plantar cara a los acosadores que llevan 8 años tratando de destruir cada pequeño paso que he dado, es hora de dar nombres y de explicar quiénes son los culpables de que cosas como estas sigan ocurriendo", recalcaba.

Después de tener que leer a gente "deseando mi muerte" en el blog por el que se hizo célebre, las barreras se siguieron traspasando en este foro, en el que según denunció Pereira, la revista admitía los comentarios de incitación al odio, insultos o falsedades que se publicaban para mantener las visitas hacia su página. Un día después de las acusaciones hacia la publicación, y tras una oleada de apoyo por parte de anónimos y reconocidas influencers como Laura Escanes, Vogue eliminaba el polémico foro.

En Instagram Stories hablo de algo importante. BASTA YA DE ACOSO. BASTA YA. GRACIAS @LovelyPepa por atreverte a contarlo en tu último vídeo. #ADIOSFOROVOGUE https://t.co/zDcu743mSx — Laura Escanes (@LauraEscanes) 25 de enero de 2018

Escanes y Dulceida: las reinas que abdicaron por un tiempo

Laura Escanes y Dulceida son dos de las influenciers más relevantes de la arena social en internet. Fueron pioneras en triunfar económicamente en este mundo de las 'it girls', pero también fueron las primeras víctimas del odio de todos aquellos que consideran que lo suyo no es un trabajo. Muchos de esos 'haters' volcaron sobre ellas un acoso brutal y destructivo que les llevó a replantearse su situación en las redes sociales. Ambas dejaron su oficio por un tiempo para sacudirse esta persecución injustificada.

En el caso de Laura Escanes la flechas llegaban, sobre todo, por su relación con Risto Mejide y por su faceta de madre. En agosto de 2021, la catalana sorprendía a sus followers con este anuncio totalmente inesperado, a través de un tuit y también en su Instagram: "Voy a estar desconectada de las redes unas semanas. Muchas cosas en muy poco tiempo y no puedo fingir que soy fuerte siempre", decía.

Voy a estar desconectada de redes unas semanas. Muchas cosas en muy poco tiempo y no puedo fingir que soy fuerte siempre. Os quiero❤️ — Laura Escanes (@LauraEscanes) 10 de agosto de 2021

Días después de la publicación de Escanes, la que se apuntaba también a esa desconexión era Dulceida. La reconocida influencer aseguraba estar "cargando con mucho", por lo que mostró su disposición de que la exposición en Internet no fuese "un peso más".

"Desde hace unos meses estoy recibiendo un acoso constante en redes sociales sobre mi relación, por parte de unos pocos, que hacen mucho ruido y también mucho daño a mí y a las personas que me quieren. Por estas razones, por mí y por mi salud mental, necesito parar. Soy una persona muy fuerte y nunca pensé que podría llegar a sentirme como me siento hoy, pero yo misma me estoy haciendo daño y no puedo más. En algunos momentos soy mi peor enemiga exigiéndome y machacándome, estoy segura de que muchos me entenderéis".

Aida Domenech -Dulceida- pedía comprensión y aseguraba, como así hizo, que muy pronto volvería al medio, en el que actualmente tiene más de tres millones de seguidores, y por el que se convirtió en la profesional que es hoy en día. Con respecto a la pareja del publicista, su descanso de Instagram se prolongó unos diez días.

La modelo compartía una publicación con varias imágenes y vídeos de su retiro estival en la Cerdanya. En ella aprovechaba para agradecer todas las muestras de cariño recibidas en esa dura semana y para asegurar que "mostrar que no siempre somos fuertes, nos hace fuertes. Así que poco a poco, no hay prisa". Así concluía este feed de Instagram, red social donde la 'it girl' atesora 1,7 millones de 'followers'.