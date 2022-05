Miriam Peérez, más conocida como Miri, se ha convertido en toda una influencer tras su paso por 'MasterChef 5'. La catalana acumula más de 200.000 seguidores con los que comparte, además de sus recetas y estilo de vida, su faceta como actriz. La que fuera concursante del reality culinario participó en una película en Netflix pero ahora es noticia por un grave asunto.

La influencer ha alarmado a sus seguidores tras la última publicación de su cuenta de Instagram. Hace unas horas la joven compartía una fotografía de su rostro completamente magullado y desfigurado tras sufrir un aparatoso accidente. La joven fue arrollada por un coche mientras ella circulaba en su motocicleta.

"He tenido un accidente de moto este mediodía. Se me han comido, y se han dado la fuga. Me ha sido imposible frenar, lo he intentado con todas mis fuerzas, pero el coche estaba demasiado cerca". Con este mensaje acompañaba una fotografía en la que se la veía herida postrada en la cama de un hospital. "Estoy triste y tengo miedo, pero estoy viva, que es lo más importante", añadía.

La cocinera no quiso desaprovechar la oportunidad de agradecer a todo el equipo médico el trato brindado desde el momento en el que sufrió el accidente. "Gracias a los chicos de la ambulancia, y a las enfermeras que se han hecho cargo de mí".

A pesar de las heridas de su rostro parece que afortunadamente todo ha quedado en un terrible susto que, pese a algunas lesiones, no ha provocado grandes daños en la salud de la influencer.