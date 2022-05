Desde que cumplió la mayoría de edad Carla Vigo se ha convertido en una de las grandes protagonistas del mundo del corazón. La sobrina de la reina Letizia no tiene ningún reparo en responder a las preguntas de la prensa y en sus redes sociales es toda una influencer que comparte con sus seguidores su vida y su día a día.

La mayoría de sus declaraciones no están exentas de polémica y de nuevo, ha vuelto a generar un gran revuelo con sus palabras en la última entrevista que concedió a la revista 'Vanity Fair' en la que ha hablado sobre sus primeros pinitos en los escenarios, sobre la precariedad laboral de nuestro país y sobre cómo concibe ella la monarquía. Y como ya es costumbre, Carla no ha querido perder la oportunidad de hablar de su tía Letizia, que ha sido noticia recientemente por su cuerpo tonificado y sus marcados abdominales.

Cuando el periodista quiso saber su opinión sobre el sorprendente aspecto físico de su tía, ella no ha tenido reparo en responder. "Es su cuerpo. Si ella se ve a gusto así… En mi opinión personal, y no quiero que por eso digan que soy machista, el cuerpo está bien, pero los brazos así tonificados no quedan nada bien en una chica. Si yo tuviera esos brazos me vería horrorosa, pero si ella se ve bien así…"

No está muy clara cual es la relación que tiene Carla Vigo con esta parte de la familia pero aunque a menudo les da bastante caña, siempre que puede también sale a dar la cara por los suyos. De hecho, en esa misma entrevista habló sobre lo que opina de la gente que no comparte la idea de la monarquía. "Me parece normal que exista el debate, pero no que la gente los insulte y les llamen de todo por el simple hecho de que sean quienes son. La gente dice que no los han elegido, ¡pero es que ellos tampoco lo han elegido! Creo que a las personas les falta mucha empatía en ese sentido".