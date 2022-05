Dabid Muñoz es uno de los cocineros más reconocidos de nuestro país. Cuenta con tres estrellas Michelin, ha sido elegido como el mejor cocinero del mundo y comer en alguno de sus restaurantes se ha convertido en el deseo de muchos pero, por desgracia no está al alcance de todos. De hecho, hace tan solo unos días, su decisión de subir el precio de uno de sus menús hasta los 365 euros ha generado una gran polémica.

Su decisión le ha puesto en boca de todos y han sido muchos los que han visto este aumento como una decisión desorbitada pero, la cosa no ha quedado ahí. Las criticas al chef se han sucedido en las últimas horas por unas fotografías que ha compartido en Instagram, red social en la que cuenta con más de 1 millón de seguidores, y que no han hecho ninguna gracia a los amantes de los animales.

En las imágenes se puedes ver a Dabid Muñoz en unos de sus viajes gastronómicos degustando un pato. El problema no ha sido que se coma este ave sino como se la ha comido. El animal aparece entero y colgado de una cuerda. Muchos de sus seguidores no han comprendido la necesidad de compartir estas imágenes y comentarios como "me parece vergonzoso" o "una seguidora menos" se han sucedido en el post.

Pero el comentario más sorprendente es el que le han dejado en otra fotografía. El chef ha mostrado una de sus cheesburgers estrella del puesto de comida rápida que tiene este año en la zona de Nuevos Ministerios de Madrid. "Doble cheeseburger de carne de buey madurada con queso cheddar añejo, mayonesa de chipotles, salsa Chifera ( Chinoperuana ) y arroz Kubak inflado !!! Fiestaaaaaaaaaaaa muy Goa @elgoxo Amor incondicional a las hamburguesas, qué feliz estoy siendo cocinando cosas diferentes con registros nuevos!" escribía.

Un usuario no ha podido olvidar las imágenes del ave y apuntaba: “Después del ave colgada, te puedes meter la chesseburguer por el ojet*” a lo que el chef ha respondido: “Es demasiado grande la hamburguesa, aunque con las salsas...”, apuntaba con ironía Dabid Muñoz. “Si como parece, es del mismo tamaño que tu cerebro, las salsas te vendrán bien. Salut”, le ha respondido de nuevo el usuario.