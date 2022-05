Para nadie es un secreto la fuerte crisis de audiencia que está viviendo Telecinco. En los últimos meses los espectadores de la cadena han caído en picado y todos sus intentos por recuperarlos están fracasando. Incluso 'Sálvame', el buque de Mediaset está viviendo sus peores días.

Los cambios y los despidos no dejan de producirse pero nada parece tener efecto. Una cuestión que ha suscitado el interés de Ana Milán que ha querido reflexionar con sus seguidores de Twitter sobre los motivos que podrían estar detrás de esto.

A raíz de una información que apuntaba a que Telecinco estaba registrando mínimos históricos en audiencia, la actriz lanzaba la pregunta. "¿Por qué creéis que está pasando esto?" escribía.

Por qué creéis que está pasando esto? https://t.co/yECOn9SER0 — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) 5 de abril de 2022

Las respuestas no se hicieron esperar y aunque las teorías fueron varias, hubo varias que situaron a la actriz como tendencia nacional. Hubo quién señaló a que la causa se debía a la politización de 'Sálvame' y también a haber introducido el tema de Rocío Carrasco. Respuestas a las que la actriz dio 'me gusta', algo que despertó la rabia de los seguidores de la hija de la cantante.

Ana Milán siendo cancelada por los favs a estos tweets en contra de Rocío Carrasco. Por eso es tendencia nacional. pic.twitter.com/j7sZhHBOhB — #PorQuéTT (@xqTTs) 5 de abril de 2022

Unas fans que se han despachado con críticas y amenazas hacia la actriz por este gesto. "Si no apoyas a Rocío Carrasco, no apoyas a ninguna víctima", o "Me has decepcionado y ya me ha quedado claro que solo quieres llamar la atención", son algunos de los comentarios que le han dirigido a Ana Milán.

Unas palabras a las que la influencer no ha tardado en reacción. "Jamás entraré en polémicas violentas. Si alguien quiere debatir, preguntar mi intención, aclarar dudas o incluso discutir, lo haré encantada. El único requisito será el respeto. No consumo veneno de nadie. Que tengáis un día bonito" escribió a modo de respuesta hacia todas esas personas.

Jamás entraré en polémicas violentas. Si alguien quiere debatir, preguntar mi intención, aclarar dudas o incluso discutir, lo haré encantada. El único requisito será el respeto.

No consumo veneno de nadie.



Que tengáis un día bonito. — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) 6 de abril de 2022

Además, quiso insistir en que en ningún momento ha "dicho, escrito, insinuado" nada parecido a que esté en contra de Rocío Carrasco y ha dejado claro que la apoya "a ella y a todas las personas que han sufrido algo tan terrible como es la violencia".