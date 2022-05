La vida de Almudena Cid ha sido una montaña rusa desde que hace unos meses, se daba a conocer su separación con Christian Gálvez después de 11 años de relación. Una noticia que generó una gran sorpresa incluso en ella misma que no se lo esperaba para nada.

Tras un tiempo de parón para asumir su nueva vida y recuperarse del dolor trance, la ex gimnasta ha vuelto a aparecer delante de los medios de comunicación con una gran sonrisa y muy volcada en su trabajo que según ella misma ha confesado, la "está salvando."

Poco a poco se va recuperando de este bache sentimental que, como ha explicado, es una sensación que ya ha vivido con anterioridad a causa del deporte: "Mi momento lo estoy superando y gestionando gracias a que dentro del deporte viví algo parecido, la soledad, el rechazo... lo viví en el deporte ya y no es tan ajeno, en la vida existe esto".

Aunque la ex gimnasta ha confirmado que, durante su matrimonio se centró demasiado en él, olvidándose de ella misma, y que, incluso llegó a echarse en falta a sí misma, ahora tiene claro que tiene que recuperarse. "Estoy feliz, todos me han arropado. En este dolor he vivido tanta belleza que la vida es así".

Centrada en sí misma y en su trabajo, la actriz tiene claro que Christian Gálvez ya no forma parte de su vida y que no quiere saber nada de él ni de su nueva relación y así lo demostró cuando le preguntaron por ambos. "Paso Palabra" sentenció.