No han sido tiempos fáciles para la familia Ronaldo Rodríguez. En abril se daba a conocer la noticia de que Georgina Rodríguez había perdido uno de los bebés que esperaba junto a su pareja, el futbolista Cristiano Ronaldo, por complicaciones durante el parto. Un duro golpe para ambos, pero especialmente para la modelo que es una persona muy familiar, y tal y como se ha podido ver en su reallity "Soy Georgina" de Netflix, una madre muy entregada.

Dado lo delicado de la situación, la familia aún no había compartido en redes ninguna foto de la bebé que sí sobrevivió al parto. La única instantánea publicada era una estampa familiar de Georgina, Cristiano y sus cuatro hijos mayores en su casa de Manchester, con la bebé en brazos del futbolista sin que se le viera el rostro.

Pasadas unas semanas del trágico suceso, la orgullosa madre ha compartido -por fin- unas fotografías donde podemos ver el rostro de la nueva integrante del clan. Esmeralda, nacida el pasado día 18 de abril, aparece sonriente y muy tranquila en su cuna, ataviada con un conjunto para niños de la marca Moschino.

La publicación acumula millones de likes y comentarios. Hay quien dice que Esmeralda se parece a Alana, la que era la benjamina de la familia hasta la fecha. Por el día de la madre, la Influencer, que no ha estado muy activa en redes, como cabe esperar, compartió un enternecedor mensaje dedicado a todas las madres: "A las que son, a las que fueron, a las que quisieron y no pudo ser, a las que intentan, a las que sin serlo ejercen como tales, a las que tienen instinto, a las que deciden no serlo... a todas nosotras, creadoras de vida y de más vínculos... ¡¡¡FELIZ DÍA MAMÁS!!!".