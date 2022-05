Alessandro Lequio era el colaborador que aprovechaba su intervención ayer para pedir explicaciones a Marta Riesco porque desde que el martes Rocío Carrasco aportara pruebas de que no habló con la reportera, no la hemos vuelto a oír hablar. Rocío Flores que estaba en plató ha mostrado su peor cara cuando ha escuchado a su compañero eso y ha cambiado de tema para hablar de ‘Supervivientes 2022’. Hemos hablado con Rocío Flores y no ha querido responder a los que dicen que habla en nombre de su padre. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores guarda silencio ante las preguntas de los reporteros y no desvela cómo lo está pasando tras intervenir su madre en televisión y publicarse la segunda parte de la entrevista de Olga Moreno. Cargando la maleta, Rocío ha puesto rumbo a Málaga mostrándose algo incómoda y cansada ante las cámaras... eso sí, no abre la boca para hablar acerca de las polémicas de su entorno.