Con sólo cinco años Carlota Boza se colaba en la casa de los españoles gracias a su papel en 'La que se avecina'. Carlota Rivas, la hija de los 'cuquis' se convirtió en uno de los personajes más queridos y entrañables de la serie de Telecinco.

Ahora la actriz es toda una mujer que arrasa en su faceta como actriz y también en las redes sociales donde cuenta con más de 500.000 seguidores. Siempre se ha mostrado muy celosa de su intimidad pero a través de sus redes trata de acercarse un poco más a sus seguidores, destapando algunos momentos de su vida.

Hace apenas unos meses, Carlota destapaba la gran pena que lleva arrastrando desde que tiene 9 años. A raíz de la muerte de su perrita, la joven se abrió en canal revelando uno de los episodios más duros de su vida. "Mi padre me abandono cuando tenía 9 años. Mi madre, intentando que no estuviera muy triste, me regaló una perrita" confesaba.

De nuevo ha vuelto a utilizar las redes para relatar otro duro episodio al que tuvo que enfrentarse recientemente.

Hoy he tocado, he mirado a los ojos a mí maltratador después de casi 8 años. Me ha servido para darme cuenta de lo fuerte que soy y ver que realmente puedo con todo — Carlota Boza (@carlotabozamend) 4 de mayo de 2022

"Hoy he tocado, he mirado a los ojos a mí maltratador después de casi 8 años" escribía en su cuenta de Twitter.

Sin dar muchos más detalles del lugar y el contexto en el que se produjo este desagradable encuentro, la actriz sí quiso dejar plasmado cómo se sintió tras el encuentro. "Me ha servido para darme cuenta de lo fuerte que soy y ver que realmente puedo con todo" sentenciaba.