Asia Ortega, Albert Salazar y Carlos Alcaide conforman el trío protagonista de El internado. Las Cumbres con sus papeles de Amaia, Paul y Manu. La reaparición de este último en las vidas de sus compañeros en la segunda temporada de la serie producida por The Mediapro Studio y Buendía Estudios, disponible en Amazon Prime, tras estar en paradero desconocido durante la primera entrega, hará que se desaten los celos, las sospechas y el sentimiento de culpa en el grupo... como si no tuvieran suficiente con los terroríficos asesinatos que asolan el bosque que envuelve el particular centro educativo.

–Supongo que estarán un poco enfadados. En otras series juveniles van de fiesta en fiesta y, en cambio, en ‘El internado. Las Cumbres’, no dejan de sufrir. –Carlos Alcaide: [Ríe] Pues sí. Tenemos amigos en otras series y hay un punto de envidia. Nosotros estamos siempre sufriendo y ellos dale que te pego. –Asia Ortega: Somos el contrapunto de la ficción española actual. –Forman un trío en el que hay amor, celos y sentimiento de culpa. –A. O.: Amaia y Paul cada vez están más juntos buscando a Manu y el roce hace el cariño. Y mientras va subiendo el enamoramiento, también aumenta la culpa porque Manu, aunque no esté ahí físicamente, sí que está de algún modo. –Amaia sigue siendo la gran líder, pero con sus flaquezas. –A. O.: Totalmente. Y con muchas dudas, porque el miedo hace que se tambaleen hasta los cimientos más seguros. Vemos a una Amaia sorteando las dificultades, aprendiendo a pensar las cosas un par de veces antes de hacerlas, a pedir ayuda y a compartir información para desentrañar los misterios que, por suerte, van a empezar a resolverse en la segunda temporada. –Una temporada en la que, por cierto, hay más muertes, que se suman a las de la anterior entrega. –A. O.: Esta es la típica serie en la que nunca sabes quién va a morir, como en Juego de tronos. –Paul está más protector que nunca con su hermana, Adéle. ¿Ejerce de esa figura paterna de la que no han disfrutado? –Albert Salazar: La protege más de igual a igual. Adéle empieza a coquetear con las drogas y eso descoloca a Paul, que sale en su defensa. Pero ella madura y se empodera. –Su hermana en la serie dice que Claudia Riera, que interpreta a Inés, la ayudó con las frases en francés. ¿A usted también? –A. S.: Sí. ¡Anda que no di por saco con eso! Claudia nos pasó una chuleta con notas de voz y yo iba todo el día con los cascos repitiendo sin parar. Y como los actores vivíamos juntos, acabaron hartos. –El internado es una serie de intriga y terror, ¿pero no creen que sobre todo trata de la amistad? –A. S.: Lo bonito es que, antes del susto, los personajes están hablando de lo que sienten y les vemos sufrir, enamorarse, relacionarse... Al final, El internado va de unos chavales que solo se tienen a ellos mismos y luchan contra unos problemas que les superan. –A. O.: Tenemos una nueva incorporación de dirección, Mikel Rueda, al que le gusta trabajar el vínculo que hay entre los personajes, su background, así que creo que se ha profundizado un poco más en las relaciones y las emociones. –Cuando ruedas una serie de terror, ¿sufres o disfrutas? –C. A.: Es una mezcla. Como actor es una gozada vivir esas situaciones, pero el personaje las está sufriendo. Cuando las ruedas te pasan muchas cosas por dentro. A. O.: Hay un poco de desgaste, porque son emociones al límite. Es como el túnel del terror, te desgasta porque te tensa, pero también ríes porque es supercómico.