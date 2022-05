La relación entre Christian Gálvez y Patricia Pardo sigue "floreciendo". Desde hace unos meses, la pareja sorprendía con un romance apenas un mes después de que el escritor anunciara su ruptura con Almudena Cid. Al principio trataron de llevar us relación en secreto pero, desde hace unos meses, las muestras públicas de amor entre ellos son una realidad.

No es la primera vez que el presentador grita su amor por la gallega a los cuatro vientos y de nuevo, ha querido aprovechar el Día de la Madre para hacerle una romántica declaración a su chica, que es madre de dos niños.

"Diré que la vida me ha puesto a otra madre a mi lado. Como compañera de viaje, compañera de vida. Ella es fuerte, ella es guerra, ella es la luz que ha iluminado e ilumina mi camino. Ojalá lo siga iluminando y siga cerca de mí. Ojalá siga dando 'pasiños' a mi lado, porque me da cada centímetro cuadrado de su ser, y no dejo ni dejaré de hacer admirar su fortaleza"

"No dejaré de agradecer que me haya elegido como su escudero. Y es que, jo, que te incluya en una familia que no es la tuya vale oro" revelaba el presentador.

"Leí una vez que no deberíamos enamorarnos de algo o alguien que se pudiera borrar. Ella es imborrable. Lo es hasta en mi piel. Y mi madre también. Así que, os quiero a las dos: feliz día de las madres", concluye Gálvez.