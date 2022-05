El pasado miércoles, Olga Moreno sorprendía saliendo en la portada de la revista 'Semana' con su primera exclusiva después de anunciar, hace ya seis meses, que ponía fin a su matrimonio con Antonio David Flores.

La diseñadora se sinceró sobre el fin de su matrimonio y sobre como es encontraba después de que su marido haya comenzado una nueva relación. "He luchado por mi matrimonio hasta que he visto a mi marido con otra", revela. "Yo me entero de todo cuando salen las fotos de él saliendo de casa de Marta. No me olía nada de nada". Reconoce que ella ya le había preguntado por eso, pero "él siempre lo había negado todo".

Unas palabras que han dado mucho de que hablar estos días, sobre todo a Rocío Flores que ha manifestado públicamente su decepción con la que hasta ahora era "como una madre" para ella.

A raíz de sus polémicas confesiones, la autora de la entrevista acudió como invitada a 'Viva la vida' donde destapó la verdad que se esconde tras una de las entrevistas más esperadas de los últimos meses.

"Me sorprendió verla risueña, incluso bromeando sobre su situación, pero me di cuenta más tarde que era de cara a la galería, porque no se encontraba bien. Al minuto de empezar la entrevista, cuando pronuncia la palabra separación, rompe a llorar, y ella misma se sorprende porque dice que pensaba que estaba fuerte para enfrentar esta entrevista" confesó Marta Bolonio.

Pero esto no fue lo único que descubrió de su encuentro con la ganadora de 'Supervivientes'. La periodista reveló cuál fue la pregunta a la que se negó a responder Olga Moreno.

En la entrevista fue agradable, no vetó ninguna pregunta, pero sí que se negó a contestar a alguna, a la de cuánto tiempo llevan juntos Marta y Antonio David. Lo sabe, pero no contestó", aseguró. "Ella vio las fotos de su marido con Marta y es cuando se dio cuenta. Salió de casa y, como ella dice en la entrevista, le dijo de todo menos bonito".

Marta Bolonio Bolonio también aprovechó para dejar claro que, a pesar de que el día de la entrevista coincidiese con la publicación de las fotos de la reconciliación entre Marta Riesco y Antonio David Flores, esta ya estaba preparada de antes y fue pura casualidad. Además, confirmó que la entrevista está partida en dos y que esa segunda parte se publicará en unos días con la intención de aclarar ciertos aspectos que han podido quedar en el aire.