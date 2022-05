“Hay un parque en mi Pamplona que yo quiero recordar / En el parque Yamaguchi yo me debí quedar/ Me pregunto si en Japón una niña llorará como yo he llorado amores en las fiestas de San Juan”, entona Amaia Romero en Yamaguchi, la canción que publicó en enero como adelanto de su segundo disco, Cuando no sé quién soy, que saldrá a la venta el 13 de mayo.

La composición ha viajado más de 10.000 kilómetros, hasta la Yamaguchi original, una localidad en el suroeste de Japón cuyo ayuntamiento ha querido devolver el gesto a la artista navarra. ¿Cómo? Colocando una placa en una plaza llamada Espacio Pamplona con un mensaje escrito a mano por la propia Amaia y un código QR que enlaza a un vídeo donde se puede oír parte de la canción y un saludo en japonés de la ganadora de OT 2017. Puede resultar un homenaje rocambolesco, pero deja de parecerlo en cuanto se conocen los entresijos. La letra de la pieza hace referencia a un jardín de estilo japonés inaugurado en 1996 en la ciudad natal de Amaia para conmemorar el 15º aniversario del hermanamiento entre la localidad española y la nipona. Además, cabe recordar que en el siglo XVI, san Francisco Javier evangelizó dicha zona de Japón, donde aún se le admira. De hecho, cada 3 de noviembre se celebra en Yamaguchi el Día de España, fiesta que incluye un pasacalles que encabezan dos gigantes: uno del jesuita y otro de Yoshitaka Ouchi, el señor feudal que lo acogió. La ciudad cuenta además con una iglesia que lleva el nombre de san Francisco Javier y con un reloj que recrea los Sanfermines.