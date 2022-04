Meses de planificación, expectación total por parte de la prensa rosa, una fatídica noticia que casi la echa a perder - a estas alturas quizá hubiese sido lo mejor-, y mucho drama para que y finalmente llegó el día. Anabel Pantoja se casaba con "su negro" por todo lo alto. En una boda de ensueño en la playa, rodeada de familiares y amigos y con todos los invitados vestidos de blanco.

Vamos, lo que se dice una boda de ensueño, que al final terminó saliendo rana. Anabel y Omar se separaron cuatro meses después del enlace, por razones que todavía a estas alturas no han quedado muy claras, como tampoco se ha aclarado si van a volver a intentarlo o si es una adiós definitivo. Ahora, ella vuelve a estar colocada en el punto de mira -si es que alguna vez salió- por su nueva, y televisada, historia de amor con su compañero de supervivientes, Yulen Pereira. Ella ha declarado que él "le pone mucho" y el esgrimista también parece "prendado" de la Pantoja, aunque entre los dos todavía no ha pasado nada más.

Recordamos cómo fue el enlace entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez:

Llegada al altar

Omar Sánchez aparecía en primer lugar caminando en solitario hasta el altar y minutos más tarde nos encontrábamos a Anabel Pantoja con la sobrina de su marido y su sobrino Alberto, hijo de su prima, Isa Pantoja. Muy emocionada la colaboradora de televisión llegaba hasta los brazos de su pareja y juntos se abrazaban por poder celebrar por fin este momento tan deseado.

Mercedes, madre de Anabel Pantoja, leía un discurso que comenzaba: "Para comenzar esta aventura te han puesto un camino con piedras y cruzar algunos puentes, por fin ha llegado vuestro día". Asegurando que su hija es lo más importante de su vida: "Desde aquel 15 de julio que te vi tu carita has sido, eres y serás mi motor, mi lucha, eres mi más preciado tesoro. No me creo aún que haya llegado este ansiado día. Quiero decirle a Omar, gracias" y agradeciendo a Omar todo lo que le ha dado: "Quien haga feliz a mi hija me tendrá de por vida, mi único objetivo es que ella sea feliz, Omar, bienvenido a mi pequeña familia".

Invitados de primera

Como no podía ser de otra manera, Anabel Pantoja estuvo acompañada por Isa Pantoja, Asraf Beno, Belén Esteban, Susana Molina, Raquel Bollo, Alma Cortés o Amor Romeira... personas que han pertenecido a la vida de la protagonista desde hace ya muchos años y que no han querido perderse este momento tan especial en su vida.

Su prima estuvo muy pendiente de ella, de hecho, en uno de los momentos en los que Anabel se emocionó, después de que un amigo de la pareja le interpretase un tema que su abuela y su tía le cantaba cuando era pequeña 'Qué bonita que es mi niña', Isa Pi se levantó para ayudarle con el vestido y se lo colocó perfectamente en el suelo.

Discursos y mucho cante

Una ceremonia que estuvo protagonizada por varios discursos y cantes en los que la pareja se animó, tocó las palmas, sonrió y se emocionó. Omar Sánchez también dedicó unas palabras a su pareja antes de ponerse los anillos: "Mi morena trianera quiero decirte que por fin estamos cumpliendo nuestro sueño. Eres una persona increíble, luchadora y trabajadora, por eso te he elegido a ti. Solo me queda decirte una cosa, no cambies nunca y quien te conoce sabe de lo que estoy hablando".

Unas palabras que, cómo no, emocionaron a la novia que se lanzó a sus brazos para darle un abrazo y un beso como muestra de agradecimiento por esas palabras tan especiales que le dedicó delante de todos los invitados.

Más tarde, Omar y Anabel Pantoja se han intercambiado los anillos protagonizando uno de los momentos más especiales de la ceremonia. Mientras tanto, una amiga de la pareja interpretaba 'No puedo quitar mis ojos de ti', uniéndose todos los amigos de los novios para sorprenderles.