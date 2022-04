En 2018 Alberto Nuñez Feijóo decidió no presentar su candidatura a la presidencia nacional del PP. Ante la negativa de uno de los barones del partido con mejor posicionamiento para el cargo, y más apoyo ciudadano (es presidente de la Xunta de Galicia desde 2009 y ha ganado cuatro elecciones autonómicas), todo parecía apuntar a que su situación personal habría sido el motivo por el cual no optaba al puesto. Acababa de ser padre primerizo a sus 55 años; y su pareja, Eva Cárdenas, dirigía Zara Home. No parecía el momento adecuado para una mudanza a Madrid, aunque la discreción que caracteriza a la relación entre el político y la empresaria nunca permitió confirmar del todo esta teoría.

Sin embargo, las cosas parecen distintas ahora. El pequeño Alberto (hijo común de ambos) ha cumplido ya los 5 años, y Eva trabaja ahora a cuenta propia. Las condiciones facilitan que la familia pueda formalizar el traslado a Génova. ¿Quién es ella? Eva María Cárdenas Botas nació en 1965 en A Coruña. Es hija de Cristina Botas Prego y Antón Cárdenas, natural de Bilbao y director de Caixa Galicia durante varios años. La posible futura "primera dama" del PP se licenció en Economía y Diseño Industrial en la Universidad de Santiago de Compostela, y cursó un máster de Administración y Dirección de Empresas antes de dar el salto al mundo empresarial. Comenzó trabajando en L'Oreal, la marca de perfumería y cosmética. Fue allí donde le echó el ojo Amancio Ortega, fundador del poderoso grupo Inditex. Lo que en principio empezó como un contrato para que ella trabajara en la sección de perfumes de la multinacional, terminó con el nombramiento de Cárdenas como presidenta de la recién nacida Zara Home España, en abril de 2003. Dirigió la marca durante 15 años con un balance inmejorable hasta que, en 2018, abandonó Inditex alegando motivos personales. Fue entonces cuando dio el salto al mercado inmobiliario fundando su propia empresa, Niebla Azul, junto a su hija mayor Gabriela, fruto de una relación anterior y que tiene ya 20 años. View this post on Instagram A post shared by Niebla Azul (@nieblaazul_) Desde diciembre de 2020 es también asesora externa de la marca de cerámica Sargadelos. Se puso a cargo de su expansión internacional, y los éxitos conseguidos con esta compañía solo confirman su habilidad en el campo de la gestión empresarial. Ninguna de las líneas profesionales de Cárdenas impediría actualmente que residiera en Madrid junto a Feijóo, cuando este sea nombrado con toda probabilidad nuevo presidente del PP. Una relación muy discreta Aunque Alberto Nuñez Feijóo y Eva Cárdenas nunca han negado que fueran pareja, siempre han querido mantenerse al margen del ojo público, viviendo su romance de manera discreta pero no privada. Los fotografiaron por primera vez juntos en Casa Marcelo, un restaurante con estrella Michelín de Santiago de Compostela en 2013, aunque ya habían sido vistos paseando juntos por Cedeira días antes. Ese mismo año formalizaron su relación y desde entonces, a excepción de algunas fechas muy señaladas como la toma de posesión de Feijó como presidente gallego o la última noche electoral, ella apenas se deja ver en actos oficiales y públicos. Se conocieron en junio de 2009, durante un vuelo que salía de Madrid con destino a Coruña. Él regresaba a casa desde la capital tras una entrevista con el entonces presidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. Estaban sentados en la misma fila, entablaron conversación y aquel mismo día ella le confesó no haberle votado en la elecciones del 2009. Aún así volvieron a verse y terminaron saliendo, lo contaba el propio Feijóo en una entrevista concedida en 2016 al programa de humor ‘Land Rober Tunai Show’, emitido en la televisión de Galicia. Coñecemos un pouco máis de @FeijooGalicia. Como coñeceu a súa parella? #LandRoberFeijoo pic.twitter.com/YJehcj9YOw — TVG (@TVGalicia) 28 de septiembre de 2016 Ninguno de los dos ha dado nunca muchos más datos sobre su relación. No se les suele ver juntos en actos públicos y tampoco se exponen en redes sociales, sin embargo, consta que ella ha apoyado siempre la carrera política de su pareja. En la última noche electoral en julio de 2020, tras ser reelegido presidente de la Xunta de Galicia por cuarta vez, él le dedicó unas palabras: "Eva, que nunca aparece, pero que siempre está". Así es Eva Cárdenas. Una mujer discreta que, por lo que parece, no tiene intención de renunciar a la privacidad de su relación por mucho que Feijóo dé el salto a Génova.