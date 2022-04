La popular presentadora madrileña Pilar Rubio acaba de lanzar su tercera colección de baño para la firma viguesa Selmark y, en ella, la también modelo y actriz invita a soñar a sus seguidores con unos diseños que ya aproximan al verano. Cada uno de los cinco modelos que conforman la colección cápsula de Pilar Rubio son una apuesta clara por infundir confianza a la mujer, independientemente de su cuerpo y poniendo todo el protagonismo y acento en la seguridad que proporciona llevar unos diseños “que se ajustan a la silueta de cada uno y que quedan maravillosos”, como subraya la propia firma de moda en un comunicado promocional.

Este año el lema de la colección es ‘El verano te está esperando’, concepto desarrollado a partir de la idea de una de las máximas personales de Pilar Rubio,: plantarle cara a la vida y que no esperes los acontecimientos, “sino que ellos te esperen a ti”.

La propia Pilar Rubio da algunos detalles de la nueva colección: “Llevamos trabajando desde principios de 2021 en esta colección que os presentamos ahora con mucha ilusión, aprendiendo de los ‘top seller’ de las otras dos ediciones para mejorarlos y sorprenderos”.

Y recuerda cómo se desarrolló la experiencia: “El proceso creativo coincidió con mi mudanza a París [con su pareja el futbolista Sergio Ramos, fichado por el PSG tras su larga carrera en el Real Madrid], –¡con cuatro hijos pequeños!, destaca–, y, en lugar de suponer un problema, estar allí y en los talleres de Vigo ha sido una experiencia maravillosa y enriquecedora. La capital de la moda es fuente de inspiración constante y esto unido a la maestría de Selmark, una empresa cien por cien española con casi 50 años de tradición en el sector hace que el producto sea impecable. Me he divertido muchísimo. La tecnología me ha permitido estar cerca de ese hervidero de emociones que es su ‘atelier’”.

La empresa gallega, radicada en Vigo, cuenta con casi cinco décadas de experiencia en el sector y consigue que sus bañadores no sean para una sola temporada.

Sobre su faceta de diseñadora, Pilar asegura estar muy contenta de colaborar una vez más con Selmark, ya que “es la tercera colección que hago, que diseño para ellos” y está muy contenta porque “además de ser imagen, colaboro en los diseños, los diseño yo y es un éxito que después de dos colecciones y todo vendido podamos hacer una más”, dice orgullosa.