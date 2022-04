Hace unas semanas Ivonne Reyes y Pepe Navarro volvían al panorama televisivo con el tema que les viene acompañando desde hace años. El presentador sigue sin aceptar la paternidad del hijo de la modelo, un hecho que les ha enfrentado en los juzgados y platós.

Hasta el momento fueron ellos los que se habían pronunciado al respecto pero ahora, Alejandro Reyes ha decidido dar un paso al frente y conceder su primera exclusiva. El hijo de Ivonne protagoniza una entrevista en la revista 'Lecturas' en las que se abre en canal y se confiesa sobre cómo se ha sentido todos estos años con la negativa de Pepe a asumir su paternidad, reconocida judicialmente.

Cansado de los desprecios públicos que el presentador dirige hacia su madre en sus intervenciones, Alejandro ha decidido, por fin, salir en defensa de la modelo. "Pepe me está utilizando para atacarla y humillarla", asegura.

El joven ha hablado con dureza del presentador y ha puesto de manifiesto el rechazo que siente hacia él. "Pepe Navarro me repugna", sentencia. "Se me cae la cara de vergüenza de ser el hijo de Pepe Navarro. Por eso no acepté sus apellidos".

Además ha desvelado un duro episodio que vivió cuando solo era un niño. "Con 14 años escribí a Pepe Navarro. Me contestó a los dos o tres meses. Dijo que me recogería del cole. Llegó el día y no apareció.

Sobre el tema del test de ADN, Alejandro sigue la misma línea que su madre. "No voy a repetir el test de ADN en un centro privado. Sí en el Centro de Toxicología. No me fío de Pepe", zanja rotundo.