Tamara Gorro no está pasando un buen momento personal. Hace unos meses que la influencer comunicaba que se separaba de su marido, el futbolista Ezequiel Garay, y que se encontraba pasando por una fuerte depresión contra la que está luchando.

En la publicación de su último libro también ha hecho duras confesiones sobre su infancia que han marcado un antes y un después en su vida y ahora, un nuevo golpe frena su recuperación. Y es que Tamara Gorro se enfrenta a un problema de salud que la llevará al quirófano en las próximas horas.

La extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' acaba de comunicar a través de sus redes sociales su inminente paso por quirófano. Gorro ha compartido un vídeo con su 'familia virtual', como llama a sus seguidores, para comunicarles los motivos que la llevan a ser intervenida.

En la camilla del hospital, Tamara ha querido tranquilizar a sus seguidores anunciando que lleva tiempo sufriendo problemas digestivos, presentando vómitos constantes que han provocado en su cuerpo una drástica y repentina bajada de peso.

A pesar de que en un primer momento relacionó esta pérdida de kilos con la depresión que está pasando, los médicos han descubierto que su problema no está relacionado con su salud mental, sino con un problema en la vesícula.

"No os enfadéis conmigo. Hoy me pasa esto, mañana lo otro, pero bueno a todos les pasa algo. No he querido contar nada hasta ahora porque sinceramente me da hasta vergüenza y también que me he enterado hace muy poco de esta noticia y es que hoy tengo que bajar al quirófano dentro de muy poquito", dice con aparente cara de cansancio.

"Después de hacerme muchas pruebas, el equipo médico ha llegado a la determinación de que me tienen que quitar la vesícula porque está muy pequeña y engrosada". "Ellos creen que van a solucionar el problema pero, en caso de no solucionarlo, vamos a evitar un problema en un futuro mayor" asegura la influencer, despidiéndose de sus seguidores y anunciando que pronto espera estar de vuelta.