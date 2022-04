Sin pelos en la lengua, Anabel Pantoja no ha tardado ni una semana en "volverse loca" por uno de sus compañeros de reality.

El cielo azul, las aguas transparentes y el calor de Honduras han subido la temperatura entre la Pantoja y su compañero de arenal, Yulen Pereira, ni más ni menos que el capitán de la selección española de esgrima, y concursante también de 'Supervivientes 2022'.

Ya durante la primera gala del programa, Jorge Javier no se cortó mandando indirectas a Anabel, y es que esta ha hecho piña muy rápidamente con su compañero, que además, se parece bastante a su ya ex pareja Omar Sánchez. Por otro lado, amigas de Anabel, como la televisiva Belén Esteban, han confesado que Yulen es totalmente su prototipo: moreno, alto, fuerte...

Hasta el momento todo esto se había quedado en simples especulaciones, pero es que en las últimas horas la mismísima Anabel, ni corta ni perezosa, ha decidido seguir con el juego y ha cantado a los cuatro viento todo lo que le provoca el esgrimista: "Menos mal que me he traído el satisfyer porque Yulen me pone muy cachonda" son las palabras literales de la concursante, según Jorge Javier.

Un revelación bomba que no sabemos que consecuencias puede traer, ya que Anabel y Yulen compartirán esta semana mucho tiempo juntos porque forman parte del mismo equipo al haber ganado la prueba semanal, y junto a sus compañeros podrán disfrutar de todas las comodidades de la Play Royale.