OFERTA Esta Semana Semana suscríbete a FARO DE VIGO y llévate tres meses gratis

Johnny Depp: "No he golpeado a una mujer en mi vida" El actor acusa a su exesposa de difamación por un artículo que se publicó en el diario 'The Washington Post', después de su divorcio, en el que aseguraba haber sufrido "abuso doméstico"