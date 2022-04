Famosos cancelados: Will Smith y Kanye West no son los únicos impresentables

Cancelados. Repudiados. Orillados. Castigados al rincón de pensar. Desde el #Metoo, y sobre todo después de la pandemia, las masas, adictas a las redes sociales, no perdonan ni una (conducta inadmisible o impopular), y llaman a boicotear y retirar el apoyo moral, laboral, digital y social a todo aquel que tenga un resbalón. Y los famosos, más expuestos que nadie al escrutinio público, tienen las de perder.

Ni un mamporro machirulo en plena platea de los Oscar, ni insultos al novio de tu ex, ni comentarios racistas o transfóbicos, ni mucho menos conductas de abuso sexual. Las redes sociales vigilan el orden mundial. ¿Un nuevo tribunal de la Santa Inquisición?, ¿una forma de sacarles los colores a los que están en primera fila?, ¿una manera de apretarles las tuercas a los que ocupan puestos de poder?

La cultura de la cancelación ya no se conforma con hacerle pasar un mal rato al famoso díscolo o hacer que pierda popularidad. Clama ¡justicia!

Es el nuevo 'show business', amigos. Y después de sonados escándalos como los de Kevin Spacey, Woody Allen o Plácido Domingo, señalados por abusos sexuales, estos son los últimos famosos apestados.

Will Smith, la cancelación más bestia

Desde la clínica de rehabilitación de lujo donde ha ingresado por su propio pie para tratar de digerir su execrable y violento comportamiento en la última gala de los Oscar, con el mandoble que le arreó al cómico Chris Rock por hacer una broma de mal gusto sobre la calvicie de su mujer, Will Smith ha visto que no basta con dimitir de la Academia de Hollywood, ya que esta luego le ha vetado 10 años de los Oscar y de otros eventos de la institución, tanto en persona como virtuales. Además, Jada Pinket Smith, su esposa, le ha negado dos veces: tras retirarle su apoyo y decir que 'Soy leyenda' tuvo una reacción "exagerada" en la gala, ahora la actriz ha confesado que se casó con él porque estaba embarazada de su hijo Jaden y su madre la obligó. Al 'príncipe de Bel Air' no le quieren ver por el 'set': ha perdido varios contratos con Netflix (la película 'Fast and Loose') y Sony (la cuarta entrega de 'Bad Boys 4' ha quedado paralizada), y la firma Fitbit ya no le quiere como embajador. Que se sepa, solo hay tres personas en el planeta que le arropen: Denzel Washington, Tatyana Ali (su prima pequeña en la famosa serie de los 90) y Pablo Motos.

Kanye West, desterrado del escenario

El imprevisible Kanye West tiene una larga trayectoria en cancelaciones. En 2020 Twitter ya le vetó por subir un vídeo orinándose en un Grammy (pretendía airear así su disputa con Sony y Universal). En esta reciente edición de los mismos premios, en cuya gala iba a actuar, finalmente no lo hizo porque la Academia Nacional de Artes y Ciencias se lo prohibió: el rapero, productor y empresario se hartó de lanzar comentarios hirientes y racistas hacia el presentador de la ceremonia y del 'Daily Show', Trevor Noah, motivo por el cual Instagram también le cerró la cuenta. Ye también ha llamado "mala madre" a su ex, Kim Kardashian, en las redes sociales, donde asimismo ha compartido un perturbador vídeo, el del sencillo 'Eazy', donde 'desmiembra' una figura muy parecida a Pete Davidson, el actual novio de la 'socialité'. Por todo ello, su contrato con la marca GAP flojea y él mismo se ha excluido del cartel de Coachella, después de que más de 50.000 firmas en Change.org hayan pedido que no participe en el festival que arrancará el 15 de abril.

Johnny Depp, sin películas y a juicio

Después de ventilar su vida privada en un mediático juicio hace un par de años en Londres, el actor Johnny Depp y su exesposa Amber Heard -que lo acusó ante el juez de insultos y agresiones durante su matrimonio- han vuelto este 11 de abril a los tribunales, aunque esta vez en Estados Unidos, para acusarse mutuamente de difamación. El actor, de 58 años, demandó a su ex, de 35, por 50 millones, denunciándola por vilipendiarle en un artículo que esta publicó en 2018 en 'The Washington Post' diciendo que era "una sobreviviente de abusos domésticos" (también salieron a la luz fotos tremendas de moratones). Entretanto, Depp perdió una demanda contra 'The Sun', que le llamó "maltratador de esposas", y comenzaron a borrarle de ciertas producciones, como 'Piratas del Caribe' o la recién estrenada 'Animales Fantásticos 3', donde le sustituye Mads Mikkelsen.

J.K. Rowling contra el colectivo trans

El especial 'Harry Potter: Regreso a Hogwarts', que estrenó HBO Max el 1 de enero, y que 20 años después reunía a los protagonistas y artífices de la exitosa saga (los protagonistas Daniel Radcliffe , Emma Watson y Rupert Grint, el director Chris Columbus, y otros actores, como Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes o Gary Oldman), reveló una ausencia destacada. La autora de los libros, J.K. Rowling, solo aparece unos segundos para recordar la dificultad que hubo para dar con el protagonista (a la postre, un refrito de imágenes de una vieja entrevista). Detrás de este tupido velo audiovisual está la polémica que en 2020 protagonizó la escritora, acusada de "transfóbica" por decir que solo las mujeres menstrúan. El colectivo trans la vetó y llamó a su boicot, logrando que, en caliente, bajasen algo las ventas de sus obras, y que 1.500 escritores británicos firmaran un manifiesto contra sus opiniones.

Ellen DeGeneres, una jefa "tóxica"

El programa diario de entrevistas de Ellen DeGeneres, 'The Ellen DeGeneres show', en la cadena NBC Universal, llegará a su fin el próximo mayo, después de casi 20 años de emisión ininterrumpida. La actriz ya avisó en 'The Hollywood Reporter' de que el exitoso espacio donde ha hecho buenas migas con todo tipo de estrellas, además de dar visibilidad a la comunidad LGTBIQ, a la que ella pertenece, no iría mucho más allá de la temporada 16. Cierto. Pero también lo es que el escándalo viral en el que se vio envuelta lo aceleró todo. Salió a la luz el ambiente tóxico, las situaciones de acoso y el racismo -y hasta un intento de suicidio- que se vivían detrás de cámaras, situaciones ante las que la presentadora habría hecho la vista gorda. Y la audiencia no se lo perdonó.

J. Balvin, 'perro' sexista y racista

Antes de la 'tiraera' entre Residente y J. Balvin, la pelea de gallos con la que nos están amenizando las últimas semanas el puertorriqueño y el colombiano, el príncipe del reguetón del cabello multicolor ha estado más veces en el centro del huracán. El año pasado, por ejemplo, le pidieron que no volviera a pisar por Cali. Aunque él es de Medellín, varios colectivos del país, y el propio alcalde, tramitaron una petición a las autoridades caleñas para vetar al artista por sus letras "misóginas y racistas" y por "promover la violencia de género". Su videoclip de 'Perra', que grabó junto la cantante Tokisca, levantó ampollas por mostrar a mujeres afrodescendientes encadenadas y caminando a cuatro patas. Aunque J. Balvin se disculpó en Instagram ("Lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración”, dijo), la bola trascendió fronteras y fue amonestado en una carta abierta por la vicepresidenta y canciller de Colombia, Martha Lucia Ramírez. Youtube le retiró el clip.